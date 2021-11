Biden respalda a Powell para otro mandato como jefe de la Reserva Federal

Powell es una de las personas más ricas que jamás haya dirigido la Fed.

El presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, anunció que quería que el abogado republicano Jerome Powell permaneciera al mando de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) por un segundo mandato de cuatro años.

El anuncio de Biden ha puesto fin a todas las especulaciones sobre si el jefe de estado demócrata mantendría a alguien de la oposición en un puesto clave o si, en cambio, cedería a la presión de su propio partido para elegir a alguien de sus propias filas como Lael Brainard, quien sin embargo fue seleccionado para convertirse en vicepresidente del banco central más influyente del mundo.

“Powell ha proporcionado un liderazgo sólido durante un período de desafíos sin precedentes, incluida la mayor contracción económica en la historia moderna”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

“No podemos simplemente volver a donde estábamos antes de la pandemia, necesitamos reconstruir mejor nuestra economía”, dijo Biden en el documento, mientras mostraba confianza en Powell y Brainard para mantener la inflación baja, los precios estables y “fortalecer nuestra economía”.

La inflación cerró octubre con una tasa de 6.2 por ciento, la más alta en tres décadas para Estados Unidos. La Fed insiste en que se trata de un fenómeno “transitorio”, aunque reconoce que durará más de lo previsto. “Usaremos todas nuestras herramientas para apoyar la economía y el fuerte mercado laboral, y evitar que se afiance más la inflación”, dijo Powell en un evento en la Casa Blanca con Biden y Brainard, en sus primeras declaraciones públicas después de la nominación.

Powell también lideró un cambio en la política de la Fed para mantener las tasas de interés más bajas durante más tiempo de lo normal para estimular el pleno empleo, particularmente para las minorías que a menudo están en desventaja. El desempleo entre los afroamericanos sigue siendo más del doble que entre los blancos, una disparidad que Powell siempre menciona en sus apariciones públicas.

Powell, de 68 años, fue designado por primera vez por el expresidente Donald Trump en 2018, cuando decidió no darle un segundo mandato a la demócrata Janet Yellen, aunque luego lamentó la medida.

Biden se ha centrado en obtener la aprobación del Congreso para un gigantesco proyecto de ley de asistencia social que gastaría US $ 1.8 billones en diez años. Para esto, necesita los votos de casi todos los demócratas, y nombrar a un presidente de la Fed capaz de adoptar una línea más dura sobre los bancos y el cambio climático podría verse como una forma de generar apoyo entre los progresistas. En ese sentido, el mandatario destacó este lunes que la Reserva Federal debe “ser líder entre los bancos centrales a nivel mundial para abordar los riesgos financieros relacionados con el clima”.

Nativo de Washington, Powell es un abogado graduado de la Universidad de Georgetown. Ex socio de 1997 a 2005 del gigante fondo de inversión estadounidense Carlyle, es una de las personas más ricas que ha dirigido la Fed. En sus audiencias de confirmación en 2018, declaró una fortuna entre US $ 18 millones y US $ 55 millones.

El presidente republicano de la Fed, cuyo mandato de cuatro años expira el año próximo, está respaldado por los legisladores republicanos y por la secretaria del Tesoro Yellen, pero ha generado críticas y oposición de algunos demócratas progresistas debido a la controvertida negociación de acciones de los funcionarios de la Fed durante la pandemia.

Powell “ha tomado demasiadas acciones para debilitar la supervisión de la Fed de nuestros bancos más grandes y desregular Wall Street”, y renombrarlo para otro mandato “no es un riesgo que valga la pena correr”, dijo la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien también se opuso a la nominación de Powell en 2018.

Los senadores republicanos, a pesar de no estar de acuerdo con Powell sobre la inflación y otros temas, están preocupados de que un reemplazo pueda ser más liberal y probablemente apoyarían la confirmación de Powell para un segundo mandato.

El nuevo período de Powell como miembro de la Junta de Gobernadores expirará el 31 de enero de 2028, mientras que Brainard asumió el cargo como miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal en junio de 2014 y su mandato finaliza el 31 de enero de 2026.

A principios de este mes, el gobernador de la Reserva Federal, Randal Quarles, dijo que renunciaría a fines de diciembre, lo que le da a la administración de Biden tres puestos vacantes en la Junta de Gobernadores de siete asientos. El mandato del vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida como gobernador expira a principios del próximo año.

La Junta de Gobernadores de siete miembros establece la política de tasas de interés con los 12 presidentes de bancos centrales regionales, cinco de los cuales pueden votar sobre la reunión de política. Los presidentes de los bancos regionales rotan en sus asientos de votación, pero la Fed de Nueva York tiene un voto constante.

En septiembre, dos presidentes de bancos regionales de la Fed, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, renunciaron a sus cargos en medio de la controversia sobre el comercio de acciones durante la crisis del COVID-19.