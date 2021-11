El dólar no se dispara tras los resultados de las elecciones en Argentina

Los analistas prevén un cambio en el ritmo de la depreciación del peso cuando el BCRA ya no pueda costear sus políticas actuales

Contrariamente a lo esperado, el tipo de cambio no oficial entre el peso argentino y el dólar estadounidense se mantuvo algo estable este lunes luego de la derrota general del partido gobernante en las elecciones legislativas del domingo.

Tras cotizar a AR $ 207 / US $ 1 el jueves pasado cuando las tensiones estaban en ebullición con las inminentes elecciones, los informes del lunes lo registraron en AR $ 201 / US $ 1, según Infobae.

En tanto, la cotización oficial se ubicó en AR $ 100,31 / US $ 1, para una brecha de 100,4% entre las dos variaciones, en un país con diferentes valores de moneda extranjera. El jueves la brecha era del 107%.

En los días previos a las elecciones de mitad de período, el Banco Central de Argentina (BCRA) había vertido dólares estadounidenses en el mercado para mantener la devaluación del peso a un ritmo gradual. Apenas el viernes pasado se habían inyectado unos US $ 290 millones al mercado interbancario, donde se manejan las operaciones de comercio exterior. Según se informó, el Banco Central ha desembolsado US $ 659 millones en lo que va de mes. Pero sólo necesitó asignar US $ 35 millones el lunes para sostener la demanda.

“El tipo de cambio ya está desdoblado, hay el oficial y hay 20 paralelos. El gobierno regula e interviene de manera arbitraria. Una vez que se define que no se va a intervenir arbitrariamente en un mercado, se puede tener un mercado financiero, pero no lo veo como una solución especial”, explicó el economista Gabriel Rubinstein.

Debido a estos movimientos, las reservas brutas del BCRA se encuentran en su nivel más bajo desde el pasado 20 de agosto, alcanzando el viernes los US $ 42,6 mil millones.

El dólar “blue” (no oficial) ha pasado de AR $ 180 al momento de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre a apenas por encima de AR $ 200 tras las elecciones del domingo.

El dólar estadounidense cotizaba al inicio de las operaciones el lunes a AR $ 196,5 comprador / AR $ 199,5 vendedor. Amenazó con subir bruscamente, pero pronto perdió fuerza y se detuvo en AR $ 201.

Los analistas de mercado, sin embargo, prevén un cambio en el ritmo de la depreciación del peso una vez que el BCRA ya no pueda costear el mantenimiento de su política actual.