Exlíder de las FARC arrestado al llegar a México

¿Granda será extraditado a Paraguay?

El exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Granda fue arrestado al aterrizar en México por Interpol.

El excombatiente guerrillero y uno de los intermediarios del acuerdo de paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos había salido de Colombia sin inconvenientes, pero cuando aterrizó en México se enteró de que Interpol manejaba una orden de arresto en su contra.

Aún no está claro cuál de los múltiples casos en su contra ha resultado en su arresto, pero según informes de prensa, todo podría estar relacionado con una orden de arresto emitida hace 13 años por Paraguay por su presunta participación en el secuestro (2004) y posterior asesinato. (2005) de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau.

Granda, también conocido como Ricardo Téllez o como “El Canciller”, viajó a México por invitación del Partido Laborista (PT) local para asistir al seminario internacional “Los partidos y una nueva sociedad” a realizarse el 21, 22 y 23 de octubre y al que se dirigía como representante del Partido Comunas de Colombia junto a Rodrigo Londoño.

“Uno de los temas a tratar en el seminario es el proceso de paz en Colombia, el partido nombró una delegación en la que estoy incluido y también Granda, hicimos todos los trámites ante la JEP -Jurisdicción Especial de Paz- como partes comparecentes”, dijo Londoño en un video publicado desde México en su cuenta de Twitter.

”Hoy llegamos a la Ciudad de México a las 12 en punto y son las 20:15 horas (01.15 GMT del miércoles) cuando Rodrigo Granda no ha podido ingresar a la Ciudad de México, realmente no sé qué pasó. Para no presumir, ni especular, hago un llamado a la comunidad internacional a estar al tanto de la seguridad y el estado de Rodrigo Granda”, agregó Londoño.

El senador Carlos Antonio Lozada, del Partido de las Comunas, advirtió este martes a través de un mensaje en Twitter que Granda, de 72 años, había sido detenido en México. “Urgentemente, Rodrigo Granda fue detenido en México, a pesar de que salió del país con la autorización de JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), nos informan que el gobierno de @IvanDuque le pidió a Interpol que activara una circular roja mientras volaba a México, en clara violación del Acuerdo de Paz...”, escribió Lozada.

La JEP es un tribunal creado para juzgar los delitos cometidos por la guerrilla en Colombia y surge del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC.

El partido también dijo en Twitter que estaban esperando una aclaración del gobierno de Iván Duque sobre por qué la circular roja contra Granda “se reactivó mientras volaba a México, con autorización de @JEP_Colombia, para asistir a un seminario internacional”.

Según la Interpol, un aviso rojo es una solicitud a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción legal similar.

Los ex rebeldes responden ante la JEP por delitos como secuestro y reclutamiento de menores, sin haber sido aún condenados.

Granda, quien en 2005 fue detenido en Venezuela en un operativo encubierto y posteriormente trasladado a Colombia cuando se desempeñaba como enlace internacional de las FARC, fue uno de los negociadores del acuerdo firmado en La Habana y por el que Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2016.

En febrero de 2017, un tribunal colombiano condenó a Granda a 15 años de prisión por ser autor intelectual del secuestro de Cecilia Cubas Gusinky en septiembre de 2004 en Paraguay.