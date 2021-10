Anuncian cripotomoneda en honor a Maradona

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Desarrolladores de criptomonedas anunciaron este viernes que el “Maradólar” se lanzará el 30 de octubre, cuando el fallecido futbolista argentino Diego Armando Maradona hubiera cumplido 61 años.

Los promotores de la moneda virtual dijeron que 10,000 Maradólares (MD $?) serán distribuidos aleatoriamente a 10,000 personas que se hayan registrado en el sitio web maradolar.com al momento de la presentación. Para registrarse, los usuarios necesitan una dirección de correo electrónico, un número de WhatsApp, una fecha de nacimiento y una dirección de billetera de criptomonedas.

Los desarrolladores afirman que buscaban “construir una moneda independiente para un sector específico de la economía y acercar la economía informal al mundo criptográfico y obtener una moneda independiente en un país con alta inflación, en ocasiones en default, restringido, y con alta emisión”.

El sitio web informó que las criptomonedas se distribuirán a través del procesamiento de “lanzamiento aéreo” y una vez que se hayan alcanzado los 100.000 usuarios activos, “se inyectará liquidez en la moneda en la paridad US $ / MD $ resultante”.

La nueva moneda no cotizará en las casas de cambio virtuales, por lo que no tendrá valor, mientras que su precio será asignado por el mercado, en función de la oferta y la demanda, se explicó. Y no habrá “riesgo de pérdidas monetarias”, ya que se aceptarán hasta 100.000 usuarios activos y, por tanto, no es necesario invertir capital para adquirir “Maradólares”.

El “maradólar” por definición tecnológica es un token o un activo digital basado en la red Binance Smart Chain (BEP20) y se utiliza para la venta de bienes y servicios, donaciones o recompensas por contribuciones a la comunidad y para el desarrollo de infraestructura. Según el sitio, se trata de “una moneda hecha a medida para que puedas adentrarte en el mundo de las criptomonedas de una forma sencilla y sin riesgos”.

Las criptomonedas son un medio de intercambio digital que cumplen la función de una moneda, pero desde un punto de vista digital. Los métodos criptográficos se utilizan para asegurar transacciones financieras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos.

El mundo del fútbol ya tuvo sus novedades recientemente en materia de activos digitales, como el caso de los NFTs de las figuras coleccionables de Lionel Messi o la Selección Argentina que lanzó este año la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). Los tokens no fungibles - NFT, por sus siglas en inglés - son objetos digitales que representan objetos reales. Son bienes únicos, raros e irrepetibles. Pueden ser momentos capturados en formato de video o imagen, elementos de videojuegos, piezas artísticas, música y todo tipo de activos digitales únicos que se pueden codificar a través del lenguaje blockchain, el mismo código que usan las criptomonedas.