Presidente uruguayo destaca la importancia de la libertad

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue muy elogiado por su discurso ante los productores agrícolas de su país y de Argentina, donde abordó el tema de la libertad.

“Si los uruguayos no son más libres, si no se sienten más libres, si no lo son, habremos fracasado”, dijo Lacalle en el Primer Congreso Binacional de Liderazgo Sostenible, organizado por las regiones Centro y Norte de Córdoba del CREA (Consorcios Regionales para Experimentación Agrícola).

Lacalle Pou sostuvo que siempre había creído que el éxito de un gobierno debía ser medido por quienes viven en el país. “Queremos que los uruguayos sean más libres, libres para poder educarse y tener herramientas, tener un trabajo digno y sustentar a sus familias, poder expresarse con respeto sin ser castigados por ello, poder comerciar con el resto del mundo para competir.“

El mandatario también insistió en la importancia de intentar “tender puentes” y buscar acuerdos. “La certeza y la confianza son claves en la vida individual y colectiva”, dijo Lacalle.

En cuanto a su manejo de la pandemia de COVID-19, Lacalle destacó que siempre había tratado de comunicar ”muy claramente“ la situación y ”también lo que no teníamos claro“, en cuyo caso era fundamental prestar atención a otras opiniones.

”Cuando no hay un manual, cuando no hay una experiencia exitosa a mano, hay que mirar hacia adentro“, continuó Lacalle. La libertad ”pertenece al individuo insertado en la comunidad“.

“Nos manejamos con los conceptos de libertad, responsabilidad, solidaridad”, señaló el jefe de Estado uruguayo, pero también admitió que la decisión final le correspondía al Presidente, quien se convierte así en el último responsable por las consecuencias.

Lacalle también subrayó que la sustentabilidad es una “obligación generacional” para los responsables políticos del mundo actual, aunque las prácticas ambientalmente sustentables puedan ser más onerosas que otros caminos menos saludables que Uruguay no tomará.

“Nuestra producción estará orientada allí. Uruguay se encuentra en una situación de partida objetiva en la que tiene muchos elementos a su favor”, detalló Lacalle al resaltar pasos que no implican endeudamiento para avanzar hacia “prácticas amigables con el medio ambiente”.

El mandatario uruguayo también abordó la experiencia de su país en la producción de carne con ”el agregado de tecnología y conocimiento“. El producto tiene ”trazabilidad total, con código de barras“ que lo prepara ”para los requisitos de este mundo moderno y exigente”.