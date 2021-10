Aerolínea colombiana de bajo costo mira los cielos argentinos para 2022

VIVA planea comenzar a volar desde Colombia a Argentina en junio o julio de 2022.

La aerolínea colombiana de bajo costo Viva Air planea comenzar a volar en 2022 desde Buenos Aires a Bogotá y Medellín y luego a Estados Unidos, Ciudad de México o el Caribe, se informó este miércoles.

La compañía ya recibió luz verde para las rutas Bogotá-Buenos Aires y Medellín-Buenos Aires siete veces a la semana por parte de las autoridades de aviación de Colombia y ahora se está ocupando de los trámites necesarios con la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) de Argentina.

La fecha límite de la aerolínea es “junio o julio del próximo año”, dijo el presidente ejecutivo de Viva Air Group, Félix Antelo, al diario El Cronista de Buenos Aires.

“Nos hemos reunido con autoridades del Ministerio de Turismo de Argentina y están muy interesados en que empecemos a operar, debido al tráfico de visitantes que podemos traer al país”, explicó Antelo.

“Inicialmente operaríamos un vuelo diario: tres desde Medellín y dos desde Bogotá por semana, o viceversa”, agregó.

El ejecutivo argentino, que ha trabajado durante 18 años para Latam Airllines, confiaba en el éxito del plan de negocios, a pesar de que los viajes internacionales apenas se están recuperando del revés de la pandemia de COVID-19.

Viva ha estado mirando a Argentina como destino desde 2019. “Varias razones nos llevan a volar a Argentina. Tenemos una flota de 21 aviones de menos de un año, y ocho más llegarán en 2022, con el objetivo de llegar a 50 en 2025. Todos son Airbus A320 Neo, con 188 asientos. Con el crecimiento de la flota, buscamos crecer en el mercado interno colombiano y, también, en nuevos destinos internacionales, como Argentina”, señaló Antelo.

“A través de nuestro hub en Medellín, conectaremos a los argentinos no solo con Colombia, para que visiten Cartagena, San Andrés o Santa Marta, sino también con Lima, Miami, Orlando, Cancún, Ciudad de México y otros nuevos destinos que vamos a agregar en el Caribe, como Punta Cana”, enfatizó.

Las bajas tarifas de la aerolínea también se consideran una herramienta para fomentar el turismo extranjero en Argentina, un país que anunció boletos subsidiados en Aerolíneas Argentinas para inducir a viajeros de cualquier lugar del mundo a decidirse por esa parte de Sudamérica a la hora de planificar un viaje.

”Antes de la pandemia, Argentina era el segundo destino más visitado por los colombianos, después de Miami. Ahora, más colombianos podrán ir a Argentina, además de mexicanos y estadounidenses que se conecten en Medellín, debido al menor costo. Estimamos que las rutas costarán a colombianos y argentinos entre un 30% y un 50% menos que las tarifas disponibles hoy”, afirmó Antelo.

Hasta ahora, solo Avianca y Aerolíneas Argentinas vuelan entre Buenos Aires y Bogotá y no hay servicio directo a Medellín.

Según Antelo, los pasajes a Bogotá cuestan hoy entre US $ 700 y US $ 1,000; y no menos de US $ 1,000 a Miami, mientras que en Viva se venderían por alrededor de US $ 300 y US $ 400 a Bogotá o Medellín y por US $ 600 a Miami.

“Vamos a seguir bajando costos para trasladar esa reducción a las tarifas; con más vuelos, el costo se diluye aún más”, dijo el CEO.

“En Argentina, el desafío es darnos a conocer como una marca y modelo de negocio de bajo costo. Si bien hay dos de bajo costo operando en Argentina (Flybondi y JetSmart), estas operan principalmente en destinos nacionales o regionales cercanos. No hay una línea de bajo costo de oferta internacional”, subrayó Antelo.

Para una segunda etapa, la empresa prevé unir Colombia con Córdoba.

En cuanto al resurgimiento del turismo de las restricciones pandémicas, Antelo insistió en que “Colombia y México son los dos mercados que se recuperaron más rápido en América Latina. México estaba abierto a vuelos, y Colombia manejó muy bien la pandemia, se abrió a principios de 2021. Viva Air ha estado volando desde marzo de este año, un 30% más que en tiempos prepandémicos. Y en el último trimestre de este año tendremos un 70% más ... ”, enfatizó.