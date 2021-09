Crece el mercado negro de certificados de vacunación contra COVID-19

Por ejemplo, investigadores en Austria han descubierto un bot de Telegram que crea certificados falsos de forma gratuita.

Los requisitos de inmunización para viajeros o trabajadores han dado lugar al desarrollo de un mercado negro de certificados de vacunación Covid-19 en Internet, informó este lunes el diario Crónica de Buenos Aires.

Compradores desesperados o ingenuos estaban dispuestos a pagar hasta 120 dólares por cada uno de estos documentos falsificados, detalla el artículo.

La cantidad de anuncios en la red oscura (Darknet) que ofrecen vacunas y certificados de inmunización falsos creció un 100% en agosto de este año, en comparación con meses anteriores, dijo Crónica, citando a expertos en ciberseguridad.

El último informe de Check Point Research (CPR), la división Threat Intelligence de Check Point® Software Technologies Ltd., realizado en agosto de 2021, mostró que los certificados de pasaporte de vacunas falsos estaban a la venta por entre US $ 100 y US $ 120 en Darknet, la mayoría provenientes de vendedores europeos.

También estaban disponibles certificados COVID digitales falsos de la Unión Europea y carnés de vacunación de los CDC y NHS, y pruebas PCR falsas. La cantidad de anuncios y sus tamaños han aumentado un 100% desde principios de 2021.

En diciembre de 2020, los expertos en ciberseguridad descubrieron cientos de anuncios en Darknet que ofrecían vacunas falsas, un aumento del 400% en la circulación de anuncios en comparación con los meses anteriores.

Para marzo de 2021, a medida que las vacunas COVID-19 se volvieron más disponibles, también lo hicieron su contraparte del mercado negro, con anuncios que llegaron a más de 1200 proveedores en los Estados Unidos y países europeos como España, Alemania, Francia y Rusia. Los precios de los pasaportes falsos de vacunas eran de 250 dólares cada uno, mientras que los resultados falsos negativos de la prueba de PCR cuestan solo 25 dólares cada uno, prosigue el informe.

En agosto de 2021, alrededor de 1,000 proveedores ofrecieron pruebas de PCR falsas y en solo un mes la oferta creció a más de 10,000, señaló la publicación.

Según el informe, investigadores en Austria han descubierto un bot de Telegram que crea certificados falsos de forma gratuita. Todo lo que tiene que hacer el usuario es completar los detalles relevantes y se compartirá un archivo pdf con todos sus datos completos de una prueba de PCR negativa.

El artículo también advierte a los lectores que los certificados genuinos relacionados con la salud no se venden en Internet y que cualquiera que los ofrezca lo estará haciendo ilegalmente. Por lo tanto, los expertos en ciberseguridad desaconsejan participar en este tipo de transacciones. Al mismo tiempo, estos expertos han señalado que cada país debe gestionar todos los “pases verdes” y certificados de vacunación a través de mecanismos encriptados, así como mediante códigos QR que se puedan escanear con fines de autenticación.

Los países deben cooperar y compartir información con respecto a dichos datos y crear un depósito seguro con claves de cifrado para permitir que las personas utilicen solo certificaciones legítimas y para detectar falsificaciones, prosigue el artículo.