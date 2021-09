Trabajadores de United no vacunados por motivos religiosos pasan a licencia sin goce de sueldo

United Airlines “ya no puede permitir que personas no vacunadas regresen al lugar de trabajo”.

United Airlines ha decidido que todos sus empleados no vacunados serán colocados bajo una licencia temporal sin goce de sueldo a partir del 2 de octubre, en espera de una evaluación adicional, se anunció este miércoles.

La aerolínea había anunciado el mes pasado que requeriría que casi todos sus 67.000 empleados estadounidenses estuvieran vacunados contra el COVID-19 antes del 25 de octubre, o se arriesgaría a la terminación del contrato.

Sin embargo, la aerolínea había dicho en ese momento que ciertas exenciones religiosas y de salud se harían caso por caso.

Los empleados con exenciones religiosas serán colocados en licencia voluntaria no remunerada y aquellos con exenciones médicas serán colocados en licencia médica temporal, detalló. Ambas políticas entrarán en vigencia el 2 de octubre.

Al final, los trabajadores a los que se les había otorgado exenciones religiosas para el mandato de la vacuna COVID-19 recientemente anunciado por la compañía se verán obligados a una licencia temporal sin goce de sueldo, según un memorando interno que citó un aumento reciente en las infecciones por COVID-19. hospitalizaciones y muertes relacionadas debido a la cepa delta altamente transmisible, con un promedio de más de 140.000 casos nuevos por día.

Kirk Limacher, vicepresidente de recursos humanos de la aerolínea, enfatizó que “ya no puede permitir que las personas no vacunadas regresen al lugar de trabajo hasta que comprendamos mejor cómo podrían interactuar con nuestros clientes y sus compañeros de trabajo vacunados” y no especificó una fecha límite para levantar el licencia obligatoria sin goce de sueldo.

Las licencias diferirán según el rol de cada empleado en United. Los trabajos orientados al cliente, como pilotos, asistentes de vuelo y agentes de puerta de embarque, no podrán regresar al trabajo hasta que la “pandemia retroceda significativamente”, decía el memo.

Cualquier empleado que solicite una exención religiosa o médica y sea rechazado, debe ser inoculado con su primera inyección de la vacuna COVID-19 antes del 27 de septiembre y estar completamente vacunado dentro de las cinco semanas posteriores al aviso de denegación o enfrentar la terminación.

United había anunciado en agosto que requeriría que todos sus 67,000 empleados con sede en EE. UU. Fueran vacunados. Se les dijo a los trabajadores que estuvieran completamente vacunados antes del 27 de septiembre y que enviaran una imagen de una tarjeta de vacuna a la empresa. Más de la mitad de los empleados que no estaban vacunados en ese momento ya cumplieron con el requisito, según The Washington Post.

Frontier y Hawaiian han copiado la política de United, pero otros tomaron medidas diferentes. Delta Air Lines dijo que los empleados no vacunados tendrían que pagar $ 200 más por mes en recargos de seguro y ser examinados semanalmente para detectar el coronavirus.