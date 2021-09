Exportaciones argentinas a Brasil muestran notable crecimiento

A pesar de un aumento sin precedentes de las exportaciones, Argentina aún tiene un déficit comercial con Brasil

Las ventas argentinas a Brasil en el mes de agosto de 2021 han alcanzado su cúspide en los últimos tres años, pero aún persiste un déficit comercial. El país está detrás de China y Estados Unidos en la lista de proveedores de la primera economía de América del Sur, se informó este miércoles.

Las exportaciones de Argentina han alcanzado los US $ 1.003 millones, detrás de los US $ 4.052 millones de China y los US $ 4.005 millones de Estados Unidos.

Según estos datos, las ventas argentinas crecieron un 60% interanual, el récord más alto desde el mismo mes de 2018, mientras que las importaciones totalizaron US $ 1.119 millones, con un alza del 54,8% respecto al mismo período de 2020, lo que determinó que la balanza comercial presentara un déficit de US $ 116 millones, informó este miércoles la Cámara de Comercio Argentina (CAC).

Con base en datos del Ministerio de Economía de Brasil, la CAC precisó que el comercio bilateral fue de US $ 2.122 millones en el octavo mes del año, un 57,2% superior al registrado en 2020, cuando había sido de US $ 1.350 millones, y el más alto del país en los últimos tres años.

Asimismo, el volumen de intercambio mostró un incremento del 6,4% con respecto a julio pasado.

El aumento del 60% de las exportaciones de Argentina a Brasil fue impulsado por los rubros “Vehículos de motor para el transporte de mercancías”, “Trigo y centeno sin moler” y “Vehículos de turismo”.

En tanto, el aumento de 54,8% de las importaciones se explica principalmente por la adquisición de “Mineral de hierro y sus concentrados”, “Repuestos y accesorios para vehículos automotores” y “Vehículos de turismo”.

Por su parte, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también ocupó el tercer lugar, detrás de China, con US $ 9.464 millones, y Estados Unidos, con US $ 2.770 millones.

En tanto, el flujo comercial entre ambas economías ha aumentado en lo que va de año un 49,5% interanual, alcanzando los US $ 14.982 millones, mientras que el déficit comercial de Argentina mostró un crecimiento del 221%, situándose en US $ 677 millones frente a los US $ 211 millones en el mismo período de 2020.

Este desempeño responde al crecimiento del 53% de las importaciones argentinas desde Brasil, que superó el aumento del 45,8% en las exportaciones.

Por otro lado, las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 56,4% interanual en agosto, de US $ 19.416 millones en 2020 a US $ 27.212 millones en 2021.

Por otro lado, las importaciones totales crecieron 68,7% con respecto a las registradas hace un año, con US $ 11.815 millones en 2020 frente a US $ 19.547 millones este año.