Presidente argentino dice que el incumplimiento de la cuarentena fue culpa de la Primera Dama

“No volverá a pasar”, se disculpó Fernández.

El presidente argentino, Alberto Fernández, culpó este viernes a la Primera Dama por la foto de reunión familiar filtrada en los últimos días y que demostró la violación a la cuarentena que él mismo había decretado.

“Fabiola pidió un brindis que no debería haber hecho”, dijo Fernández durante un evento en la ciudad de Olavarría mientras trataba de explicar los hechos del 14 de julio de 2020 por los que se ha solicitado su juicio político.

Fue la celebración del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yañez en la Residencia Presidencial de Olivos. “No volverá a pasar”, dijo Fernández. “El 14 de julio, el cumpleaños de mi amada Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigas y un brindis que no debió haber hecho. Definitivamente me doy cuenta de que no debió haberse hecho y lamento que haya pasado”, dijo el presidente

“En retrospectiva, debí haber tenido más cuidado que obviamente no lo hice. Lamento lo que pasó, no volverá a pasar”, insistió. “Llegó una solicitud para ver quién entraba a Olivos e hicimos pública esa solicitud y no ocultamos nada. Gracias a Dios, no debo ocultar nada de mi vida personal, absolutamente nada”, prosiguió el mandatario.

“Los chicos más pequeños que me conocen dicen que no soy un 'careta', que nunca lo he sido. Siempre mostré mi cara y nunca me escondí detrás de una”, agregó.

“Olivos de repente se convirtió casi en una ciudad” donde entraba y salía gente ... ”empresarios, actores, actrices, futbolistas; todo ese tiempo viví con un gran vértigo”.

“No tuve reuniones con 10 personas. Tuve reuniones con cientos de personas. Como presidente, tenía la necesidad de escuchar a todos”, insistió Fernández.

“La pandemia nos exigió muchas restricciones. Y les pedí a los argentinos que me acompañaran en las medidas para preservar la salud”, dijo también en Olavarría donde se presentó junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, y miembros de su gabinete.