Economista de derecha se lanza a la política argentina para luchar contra gobernantes inmorales

Milei destacó que es una pelea entre los que “nos rompemos el orto (culo)” contra la casta política que tiene un “Doctorado en Inmoralidad”.

El economista Javier Milei pronunció un discurso ante una multitud joven y numerosa al lanzar su candidatura este fin de semana para postularse a un escaño en el Congreso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en nombre del Milei destacó que es una pelea entre los que “nos rompemos el orto (culo)” contra la casta política que tiene un “Doctorado en Inmoralidad”.

Milei pretende capitalizar la decepción del elector conservador / derechista con respecto al expresidente Mauricio Macri y su alianza Juntos por el Cambio (JxC), que en lo que se refiere a propuestas y hechos concretos se ha vuelto casi irreconocible con respecto al gobernante Frente de Todos (FdT) de los Fernández (el presidente Alberto y la vicepresidenta Cristina de Kirchner).

A Milei se une la abogada Victoria Villarroel, quien preside el Centro de Estudios Jurídicos sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), asociación que reivindica la lucha de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo de izquierda en la década de 1970 y defiende a algunos de los oficiales que han sido condenados por violaciónes de derechos humanos.

“Debemos demoler el modelo que defiende la casta política, que lo único que ha generado es transformar al país más rico del mundo en uno de los países más pobres del mundo”, dijo Milei en su discurso.

“Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. El año pasado celebré aquí mi cumpleaños, y prometí que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para echar a los políticos en el culo”, agregó.

Bajo el lema “Ellos contra nosotros”, Milei llamó a los votantes a unirse detrás de la idea de libertad y apuntó preferencialmente a la izquierda. “Donde se aplicó su modelo fue un desastre económica, social y culturalmente”.

Milei subrayó que “nosotros, que queremos el liberalismo, nos basamos en el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, basado en la vida, la propiedad y la libertad. Los demás decían que amaban a los pobres, pero los multiplicaban“.

También calificó el manejo del presidente Alberto Fernández de la pandemia de coronavirus como ”genocida“.

“El partido gobernante nos dijo el año pasado que cuidaría la salud sin importar la economía. Y realmente no les importaba, caímos tres veces [más profundo que] el resto del mundo. Este gobierno genocida, por no haber comprado las vacunas correctamente, terminó matando a más de 100.000 personas en total”, dijo Milei.

Respecto a los funcionarios del gobierno, el economista sostuvo que con el escándalo de la vacunación VIP (un esquema para inmunizar a los miembros del partido y amigos antes que a las personas que deberían haber sido priorizadas según criterios sanitarios) ya se habían “egresado de la Escuela de Inmoralidad” pero ahora que se hizo pública una lista de invitados que visitaron la residencia presidencial a altas horas de la madrugada cuando el resto de argentinos estaba en cuarentena “terminaron obteniendo un doctorado con las 'partusas' (reuniones que incluyen bebidas alcohólicas y sexo) en Olivos (sede de la residencia presidencial) mientras nos mantenían encerrados a todos“.

Milei prosiguió: ”Te pido que te unas a nosotros en esta revolución moral, que vayas a una sociedad que quiera vivir del fruto de su trabajo. En primer lugar, somos nosotros los que nos rompemos el orto laburando, no la casta política. No es una tarea fácil, pero no vine aquí para guiar corderos, vine aquí para despertar leones”.

Cuando los principales partidos políticos hacen que sus ideales sean irreconocibles, los ajenos a la política tienen las mejores posibilidades de éxito, como le sucedió al ex presidente venezolano Hugo Chávez, que ocupó el tercer lugar en las encuestas poco antes de ser elegido.