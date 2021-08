Falklands actualiza normas sanitarias para quienes arriben a las Islas a partir del próximo domingo.

Rigen cambios en las normas sanitarias para quienes arriben a las Falklands ya sea por aire, vía MPC, o por mar a FIPASS (Foto FIG)

El gobierno de las Islas Falkland anunció la revisión de una serie de requisitos existentes bajo el Reglamento de Control de Enfermedades Infecciosas (coronavirus, cuarentena) 2021, junto a directivas impuestas por dicho reglamento y que expiran el domingo 8 de agosto.

En base a dicha revisión, el nuevo Reglamento entra a regir a partir del domingo y permanecerá vigente hasta el 8 de agosto del 2022 (a menos que haya cambios previos). El nuevo Reglamento y directivas estarán sujetos a revisión cada dos meses, de forma de asegurarse que todavía son necesarios y se ajustan a los objetivos planteados originalmente. El Consejo Ejecutivo aprobarás las nuevas directivas o cambios al Reglamento mientras están vigentes.

Lo que cambia:

• El período promedio de cuarentena se reduce de 14 a 10 días

• Quienes arriben del Reino Unido por aire deberán dar evidencia de un test

negativo de Covid 19, de no más de cinco días previo a su llegada

• Quienes arriben por aire de cualquier otro país deberán dar evidencia de un test negativo de Covid 19, de no más de tres días de su llegada

• Los actuales tests en los días 5 y 8 para liberarse de las opciones de cuarentena estarán disponibles para todos quienes lleguen por aire, y no sólo para quienes lo hagan desde el Reino Unido.

• Tests similares a los 5 y 8 días para liberarse de la opción cuarentena también estarán disponibles para quienes arriben por mar.

• El tiempo transcurrido en el mar en un barco y sin contacto con otras personas o barcos, desde que se partiera de un puerto hacia las Islas Falklands, contarán a favor del tiempo en cuarentena.

• Las personas que lleguen por mar podrán desembarcar para completar el período de cuarentena iniciado en el barco en alta mar.

• Las personas en cuarentena en un barco serán tratados como cumpliendo cuarentena juntos.

• Los operadores de transporte terrestre en las Islas tendrán la obligación de ayudar en la implementación de algunas medidas.

• La información relativa a los pasajeros será requerida se entregue previo al viaje en la mayoría de los casos.

Lo que no cambia

• A su llegada las Islas Falkland todos están requeridos que viajen a su alojamiento de cuarentena en un transporte designado por el gobierno o en caso de un auto particular, deberán ya sea viajar solos o con otras personas que también cumplirán cuarentena

• Las personas en cuarentena no deben compartir su alojamiento u otras comodidades con persona alguna que no esté cumpliendo cuarentena con ellos

• A las personas bajo régimen de cuarentena no les está permitido ir más allá de los límites de su propiedad cuando el propósito es realizar ejercicios.

• Los niños de seis años o más deben ser incluidos en el programa de testeos si los adultos cumpliendo cuarentena con ellos desean aprovechar el test del día 8 para beneficiarse de la opción de liberarse. Los niños menores de 6 años no precisan ser testeados y serán liberados de la cuarentena si la persona encargada de cuidarlos en efecto testea negativo en días 2 y 8

• Las personas que viajen a las Islas Falkland continuarán a ser invitados a proporcionar toda la información referida a sus vacunaciones, con el propósito de completar estadísticas de salud pública, (pero los viajeros no necesitan proporcionar esa información a menos que deseen ser liberados de cuarentena basado en sus vacunaciones).