El “ejército” de seguidores de Bolsonaro muestra apoyo a nivel nacional a reforma del sistema electoral en Brasil

Los manifestantes se reunieron en la mayoría de las grandes ciudades para exigir un mecanismo impreso auditable.

Millares de brasileños salieron a las calles este domingo en apoyo de la iniciativa del Presidente Jair Bolsonaro de implementar un sistema de votación en papel para las elecciones del próximo año.

Los manifestantes se reunieron en la mayoría de las grandes ciudades del país para exigir un mecanismo auditable impreso, además del actual sistema de votación electrónica.

Las concentraciones más importantes tuvieron lugar en horas de la mañana en Río de Janeiro, donde se aglomeraron varias cuadras de la emblemática Avenida Atlántica en la emblemática playa de Copacabana, y en la Esplanada dos Ministerios, en el centro administrativo de Brasilia, la capital.

En la Avenida Paulista de San Pablo, considerada el corazón financiero de Brasil, se realizó otra manifestación masiva por la tarde y Bolsonaro hizo allí una declaración a través de una pantalla gigante.

“Quiero felicitarlos por la iniciativa de salir a las calles y luchar por las libertades y por elecciones limpias. Es solo su derecho y una obligación del Estado disponer el escrutinio público de los votos, que se presenten como auditables”, agregó Bolsonaro en vivo desde Brasilia.

Bolsonaro insiste en que el Congreso debe aprobar una enmienda constitucional para implementar boletas impresas además del sistema de urnas electrónicas que se ha utilizado desde 1996.

El proyecto de ley que actualmente está en manos del Congreso especifica que después de emitir sus votos en una pantalla, los ciudadanos podrían obtener una copia impresa de su selección para ser depositada en una urna de metacrilato, de modo que si se sospecha fraude, los votos puedan contarse fácilmente a mano.

“Nadie es dueño de la verdad y una elección limpia y democrática es con el voto impreso en papel es la continuidad de la democracia y la voluntad del pueblo tiene que prevalecer. No entendemos por qué no quieren transparencia en el escrutinio público de los votos”, dijo Bolsonaro.

Con carteles que reclamaban ”Elección transparente“, ”Elección democrática“, ”Voto auditable ahora“ y con banderas y camisetas de la selección brasileña de fútbol, los manifestantes llenaron las calles de otras ciudades del Estado de San Pablo y de otros Estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Río Grande do Sul, Paraiba, Piauí, Alagoas, Maranhao, Sergipe, Bahía, Río Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amazonas, Roraima y Pará.

Bolsonaro insistió en que ”sin elecciones justas y democráticas no habrá elección“, en su mensaje frente a la sede del Congreso ante cientos de sus seguidores, a quienes definió como “mi ejército”, de cara a las elecciones de octubre de 2022 en las que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se perfila como favorito, según varias encuestas recientes.

El actual mandatario está convencido de que sin el sistema manual es más probable que la oposición cometa fraude. “Exigimos, junto con ustedes, que son en realidad mi ejército, nuestro ejército, que lo popular se exprese en el escrutinio público de los votos”.

“Quien diga que el sistema electoral brasileño es auditable y seguro es un mentiroso. El poder es lo que está en juego. No estoy aquí haciendo hipótesis y queriendo imponer mi voluntad. Es tu voluntad. Si es necesario, daré la última alerta a quienes no nos respeten”, prosiguió. “Nuestra unión nos librará de la sombra del comunismo y el socialismo”.