Falklands con cambios en opciones de cuarentena y advierte sobre síntomas de la variante Delta

Las únicas excepciones son personas clasificadas como “casos convalecientes” o personas que han sufrido una infección activa de Covid-19 dentro de los últimos 90 días y están recuperados

La Directora de Servicios Médicos de las Falklands Dra. Edwards

El Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland, ExCo, aprobó este jueves más cambios a las medidas de cuarentena para quienes viajen a las Falklands por aire con la introducción de una nueva opción de cinco días, denominada “prueba para liberar”. La iniciativa se identificó durante la revisión de las últimas seis semanas de procedimientos cuarentenarios, en línea con los requisitos de las Regulaciones 2020 sobre Control de Enfermedades Contagiosas, al igual que en vista del estatus alcanzado por las Falklands en la campaña de vacunación contra el Covid-19.

Por tanto a partir del Lunes 19 de julio los siguientes requisitos serán aplicables a todos los pasajeros que lleguen a las Isla vía el puente aéreo del Atlántico Sur.

* La opción “prueba para liberar” de Cinco Días: esta opción está sólo disponible para los pasajeros que han completado su esquema de vacunas, por lo menos 14 días antes de embarcarse para volar y pueden dar fe de esa condición mediante un carnet de vacunación, comprobación aprobada en celular o una carta de su doctor de cabecera. Serán testeados en el día 2 (cuando deberán mostrar prueba de que han sido vacunados) y también en el día 5. Si en ambos casos la prueba es negativa, se les permitirá abandonar la cuarentena.

* La opción “prueba para liberar” de Ocho Días. Este esquema estará disponible para pasajeros parcialmente vacunados, no vacunados, o que viajan con niños (quienes no han sido vacunados). El esquema ha estado en vigencia desde el pasado 3 de Junio y los pasos permanecen igual con pruebas en Día 2 y en Día 8. Si ambas pruebas resultan negativas, se les liberará de la cuarentena.

* Ambas opciones, “Pruebas para liberar” de Cinco Días y de Ocho Días son voluntarias lo que significa que si una persona no desea participar en alguno de estos programas de hisopado, entonces tendrá que cumplir con los 14 días completos de cuarentena.

Las únicas excepciones a estos programas optativos son personas clasificadas como “casos convalecientes”. Se trata de personas que han sufrido una infección activa de Covid 19 dentro de los últimos 90 días y están totalmente recuperados. Los casos convalecientes no son un riesgo para la salud pública. Cada caso convaleciente debe demostrar prueba de su infección previa de Covid 19, para poder reservar un asiento en el Puente Aéreo, y también requerirá de una evaluación médica que se cumpla a satisfacción del Hospital de Stanley, KEMH, y que tome en cuenta la enfermedad y el historial de síntomas.

Los casos convalecientes serán elegibles para una liberación temprana de la cuarentena luego de 5 u 8 Días, dependiendo del estatus de vacunación que tengan. Cualquier excepción se hará caso por caso, según la opinión clínica de un experto y además serán sujetos a monitoreo a su llegada a las Islas.

La Directora de Servicios Médicos, Dr. Beccy Edwards dijo al respecto de las opciones, “hemos visto gran respuesta con el esquema de ”prueba para liberar“ de Ocho Días, con todo el mundo conformes de ser hisopados para lograr una temprana liberación de la cuarentena. Este próximo paso es proporcional, ya que solo se lo ofrecemos a personas que han cumplido con todo el proceso de vacunas y porque nuestra comunidad está bien protegida, a partir de nuestro programa de vacunación a nivel nacional.

”Al igual que con todas nuestras decisiones, estos cambios se basan en los últimos asesoramientos en materia de investigación clínica, consejos de expertos y mediante su aplicación del contexto local aquí en las Islas. Todo está siendo cuidadosamente administrado, usando un enfoque en etapas y con la seguridad sanitaria de nuestra comunidad por encima de todo. Como hemos dicho antes, la pandemia es una situación en continua evolución, y si algunos temas de salud pública vuelven a emerger o escalar, los encararemos rápidamente, lo podemos hacer y lo haremos“

”Críticamente también gustaría recordar a la comunidad que aún debemos permanecer vigilantes en materia de otras enfermedades virales. Recientemente hemos visto a un número de personas que no se sentían bien, con resfríos y tos, pero que igualmente asistieron al trabajo o a clase. No solo es una buena idea auto aislarse para prevenir que otros también sean alcanzados por ese desagradable estado, sino que también siempre existe la posibilidad de estar vinculada al Covid 19. Ningún test o prueba en el mundo es 100% certero y la variante Delta, --la cepa de coronavirus más extendida en el Reino Unido--, en efecto comienza con síntomas parecidos a los de un fuerte resfrío. Por tanto si una persona o su hijo hace fiebre, o empieza con tos u otros síntomas similares a los de una gripe, incluyendo diarrea y vómitos, por favor informen al hospital y no sigan yendo al trabajo o a centros de enseñanza. Si hay algo que hemos aprendido de la pandemia es que la responsabilidad personal impide que las enfermedades se propaguen“

LO QUE NO CAMBIA

* Los pasajeros arribando a las Islas precisarán prueba de un PCR negativo de Covid 19 no más de cinco días antes de llegar a Senegal cuando viajen por el Puente Aéreo del Atlántico Sur, a no ser de una excepción para algún ”caso convaleciente”

* Aquellos que testeen positivo, y con quienes se encuentren en cuarentena, deben cumplir con la totalidad del período de cuarentena de 14 días y se les puede solicitar que se auto aíslen durante un período adicional, tras los 14 días, por ejemplo si continúan a tener manifestaciones de síntomas virales

* Aquellos cumpliendo cuarentena no deben compartir su vivienda u otras facilidades con nadie a no ser que se encuentre igualmente en cuarentena. No se debe invitar a nadie a la vivienda que no se encuentre cumpliendo cuarentena con Uds.

*Al llegar a las Islas, las personas deben viajar directamente a las facilidades de cuarentena en un transporte designado por el gobierno o si utilizan un vehículo particular deben viajar solos o tan solo con otras personas que también van a cumplir cuarentena.

* Las medidas de cuarentena para aquellas personas arribando a las Islas por mar permanecen igual, si bien actualmente se encuentran en revisión.