Gobierno cubano permitirá la entrada al país de medicamentos, alimentos y productos de higiene

El primer ministro Manuel Marrero hizo el anuncio

El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba ha autorizado el ingreso irrestricto al país de medicamentos, alimentos y productos de higiene a partir del próximo lunes en una medida para apaciguar las protestas que estallaron a nivel nacional el domingo pasado.

Los viajeros que lleguen a Cuba podrán traer alimentos, productos de higiene y medicamentos ilimitados, anunció este miércoles el primer ministro Manuel Marrero.

El anuncio se produce después de una serie de protestas en casi todas las ciudades del país, en lo que fue la manifestación popular más grande en seis décadas. Los ciudadanos se cansaron de la escasez de estos bienes, junto con los constantes cortes de energía y la prolongada falta de libertad.

La legislación actual de Cuba establece aranceles sobre los artículos excedentes que traen los viajeros. En el caso de los medicamentos, se permite la entrada al país de hasta 10 kilogramos. Todas estas restricciones se eliminarán en los puntos de entrada excepto en los aeropuertos de Cayo Coco y Varadero, dijo el primer ministro.

Se espera que sea una medida a corto plazo, sobre todo porque debido a la pandemia, los vuelos internacionales que llegan a Cuba se limitan a unos pocos por semana.

La empobrecida economía de Cuba se ha hundido considerablemente por la escasez de turistas como consecuencia de la pandemia del coronavirus, además de las sanciones impuestas por Estados Unidos durante la última administración de Donald Trump, así como por medidas de locales de cuestionable eficacia.

En este marco, los alimentos, productos de higiene y medicinas se han vuelto cada vez más escasos en los últimos meses, en los que también se ha reducido drásticamente el número de vuelos y con ello la cantidad de artículos traídos del exterior por particulares.

A principios de julio se lanzaron campañas internacionales para recolectar medicamentos y encontrar formas de enviarlos a la isla, que también está atravesando su peor brote de covid-19 con un registro de infectados y fallecidos en aumento cada semana.

Mientras tanto, la influencer cubana Dina Stars, que fue arrestada en vivo mientras daba una entrevista este martes a una cadena española, ha sido puesta en libertad. “Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí”, dijo la joven en las redes sociales.

“Estoy bien. No me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a cometer un delito, que es promover las campañas de manifestación”, dijo la influencer a través de un video en su cuenta de Instagram. . “De verdad os digo, os lo juro, sabes que estoy del lado de la verdad. Siempre, siempre seré honesta con vosotros. Ahora estoy en casa, estoy bien”, agregó.

Las detenciones y persecuciones a periodistas y activistas se han incrementado en el país caribeño desde que estallaron las manifestaciones contra el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.