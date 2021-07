Convención Constitucional de Chile nombra a mujer mapuche para presidirla

La dirigente mapuche Elisa Loncón, doctora en Humanidades de la Universidad Holandesa de Leiden, ha sido elegida este domingo para presidir la Convención Constituyente que reescribirá la nueva Ley Fundamental de Chile en reemplazo del texto actual aprobado bajo la dictadura militar de General Augusto Pinochet en 1980.

Tras contar con el apoyo de delegados de izquierda en la segunda vuelta de la votación, Loncón celebró la ocasión como el inicio de “un nuevo Chile, plural, multilingüe, con mujeres, con territorios...”.

Con vestimenta tradicional mapuche, Loncón subrayó que la refundación de Chile era “nuestro sueño, un sueño de nuestros antepasados”. También expresó su solidaridad con los demás pueblos originarios, en especial “los niños indígenas de Canadá” tras conocer los abusos cometidos en las escuelas católicas.

Loncón participó en el diseño de la bandera Wenufoye del pueblo mapuche, en 1992, con motivo del 500 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América.



Manifestantes de opiniones políticas opuestas se enfrentaron frente al edificio del Congreso Nacional en Santiago durante la ceremonia de apertura de la Convención. Se informó que otros incidentes involucraron a agentes del orden de Carabineros.

Loncón fue muy crítica con las Fuerzas Especiales de Carabineros: “No podemos estar tranquilos si hay represión afuera. No puede ser que la gente esté siendo reprimida afuera y que estemos en un escenario oficial, negando lo que está pasando afuera. No se puede estar tranquilo mientras afuera hay represión. Este es un acto democrático que quería el pueblo de Chile. Entonces la democracia no es compatible con esta represión”, enfatizó.

Una vez restablecida la calma, la Asamblea realizó tres rondas de votaciones para elegir finalmente al profesor de Derecho Jaime Bassa de la Universidad de Valparaíso como Vicepresidente Convencional. Bassa dijo que había “esperanza de construir un país más justo e igualitario; tenemos muchos desafíos multiculturales”.

“Hoy tenemos que recorrer un camino republicano, pero también de participación popular, el desafío es reconstruir desde el respeto, la diversidad. Tenemos heridas que surgen del proceso social que nos trajo aquí”, agregó.

“La paz social tiene un costo y eso es la justicia. Tenemos que poder generar las condiciones para que esto suceda. Felicitémonos por lo que hemos logrado hoy, tener una mujer mapuche en la presidencia, eso es una gran señal”, añadió.

La convención también acordó buscar el indulto presidencial para los detenidos durante las revueltas sociales y mapuches. También entre las primeras propuestas que se debatirán este lunes se encuentra una presentación de grupos feministas.