La soja sube a 532 dólares la tonelada en Chicago

El área plantada con soja en EE.UU. fue casi 600,000 hectáreas inferior a las las proyecciones del mercado, según un nuevo informe de la USDA.

El precio de la soja volvió a subir por encima de los 500 dólares en el mercado de Chicago este miércoles después de un aumento de 33,2 dólares impulsado por un nuevo informe sobre existencias y siembra del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Como el nuevo documento presentaba datos no previstos por los operadores, las cifras de julio aumentaron 6.64% (US $ 33.16) a US $ 532.78 por tonelada, mientras que la posición de agosto creció 6.74% (US $ 33.16) para ubicarse en US $ 525.43 por tonelada.

El mercado de cereales también registró un fuerte incremento, con un salto del maíz de 3,67% (US $ 10,04) que lo situó en US $ 283,45 por tonelada; mientras que el trigo mostró una mejora del 4,96% (US $ 11,67) a US $ 246,73 por tonelada.

El nuevo informe de la USDA mostró un área sembrada con soja de 35,43 millones de hectáreas para la nueva temporada en Estados Unidos, casi 600.000 hectáreas por debajo de las proyecciones del mercado, de 36,01 millones de hectáreas en promedio.

La noticia tomó por sorpresa a los operadores y los precios se dispararon. Algo similar ocurrió en las existencias de soja, ya que la previsión es de 20,87 millones de toneladas al cierre de junio, un volumen inferior a los 21,04 millones de toneladas anticipados por el mercado.

En maíz, si bien la USDA indicó un aumento con respecto a las cifras de marzo, este incremento fue inferior a las expectativas: 37,5 millones de hectáreas, frente a los 37,95 millones previstos.

El analista de mercado Ariel Tejera dijo a Télam que “todo esto pone contra las cuerdas la nueva oferta norteamericana de soja y maíz, imponiendo mayores exigencias a nivel climático”. Añadió que “así es posible pensar que pasaremos por meses en los que los precios serán muy sensibles a las previsiones y a la evolución de las cosechas”.

El experto también señaló que el mercado será “altamente fluctuante, principalmente al ritmo de la evolución de las perspectivas climáticas”, además de que los fondos especulativos han influido en los precios.

(Fuente: Telam)