Lacalle: Clases virtuales en Uruguay seguirán hasta mayo pero descarta medidas más estrictas

“Estamos pasando por los peores momentos de la pandemia en estos días”, dijo Lacalle.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou anunció el miércoles que la escolaridad virtual en su país continuaría hasta al menos el 3 de mayo, en medio de un número creciente de infecciones por covid-19.

Lacalle se reunió con su equipo asesor pro-bono conocido como GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) y dio a conocer su decisión. También descartó medidas más estrictas: “Desde mi punto de vista, las medidas son suficientes si se cumplen”, explicó.

El presidente también dijo que las clases no volverían al formato tradicional presencial antes porque no quería tener que hacer un cambio de sentido, y esperaba que “el 3 de mayo comience todo el año [escolar]”.

“Desde mi punto de vista, las medidas son suficientes si se cumplen”. También mencionó que restricciones más duras implicarían un esquema punitivo de aplicación que preferiría no establecer. “Si uno dicta una medida que no se aplica es peor que la inexistencia de ella”.

Respecto a las propuestas de medidas más contundentes presentadas por políticos como el alcalde de Canelones, Yamandú Orsi y el expresidente José Mujica, Lacalle objetó que “hablan de toque de queda” y dijo que se requería una ley del Congreso para tal limitación a las libertades civiles “porque nosotros están restringiendo la libertad por razones de interés general y eso tiene que ser por ley”.

“Ahora bien, ¿alguien que salga de noche va a ser castigado? ¿El crimen de desacato? ¿Una multa? Cuando se habla de toque de queda, ¿qué es? ¿Qué quieres prevenir? Me imagino que lo que se está diciendo es 'no quiero que hagan fiestas', 'no quiero que se amontonen', y no están hablando del hombre que va a una lechería, maneja un taxi, o alguien que salió de la casa porque está angustiado o quiere caminar. La ley para intervenir en fiestas clandestinas o aglomeraciones está ahí. Otros pueden lanzar titulares, nosotros estamos para gobernar”, remarcó.

Lacalle también se refirió a la campaña de vacunación del país: “Tenemos una cantidad de vacunas que supera el número total de personas que vamos a vacunar; hemos pedido más vacunas por si acaso“, explicó.” Si todo va bien, tendremos 1.550.000 de Sinovac“ y ”con esas, más 80.000 de Pfizer que llegarán la semana que viene tenemos suficientes vacunas“, agregó.

A fines de abril, Uruguay habrá vacunado a 860.000 personas con la primera dosis de Sinovac y 550.000 de ellas tendrán ambas dosis, mientras que el resto completará el esquema durante el mes de mayo, según Lacalle.

”Estamos pasando por los peores momentos de la pandemia en estos días“, dijo el mandatario, y recordó las palabras pronunciadas por el miembro de GACH Rafael Radi la semana pasada sobre la necesidad de ”proteger a abril”.