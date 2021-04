La economía argentina no soportaría una nueva cuarentena total, dice el ministro

“Llevamos nueve meses consecutivos creciendo de actividad económica”, dijo Guzmán.

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dijo el sábado en una entrevista televisiva que su país no podría permitirse una nueva cuarentena total y dejó en claro que el gobierno tendría que encontrar otra forma de enfrentar la nueva etapa de la pandemia del covid-19.

El ministro destacó que el Gobierno tomará medidas distintas a las de marzo del año pasado. “Veamos lo que está sucediendo ahora: todavía estamos en una pandemia, pero hemos estado creciendo durante nueve meses consecutivos de actividad económica”.

Según Guzmán, “Argentina es la economía que más se está recuperando”, dijo. “Hay sectores que por supuesto están sufriendo los efectos de la pandemia pero que se han ido recuperando con mucha fuerza”.

El funcionario insistió: “De hecho, hemos revisado al alza las previsiones de crecimiento para 2020. Era del 5,5% en la proyección de septiembre de 2020 y hoy es del 7%, que también es una previsión prudente, porque conviene ser prudente. Pero la realidad es que la pandemia está ahí, la pandemia golpea a todo el mundo, pero las políticas que se adoptaron en 2020 nos permitieron estar en una mejor situación que otros países de la región, habiendo protegido la mano de obra y el capital en la economía ”.

Sin embargo, admitió el domingo que un aumento en las tarifas de servicios públicos estaba en la agenda. “Si se aumentan las tasas en solo un dígito para todo el mundo, el presupuesto no se cumpliría y el programa macroeconómico no se cumpliría. Eso no se va a hacer”.

El plan es que aquellos que necesitan el subsidio actual continúen recibiéndolo, pero aquellos que puedan prescindir del mismo, paguen la tarifa completa, para evitar un fuerte salto en el gasto público en subsidios.

Guzmán también abordó las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional y la declaración de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la imposibilidad de pagar del país.

“Lo que dice la vicepresidenta es correcto desde el punto de vista de que cuanto más tiempo tengamos para pagar, mejor. Pero, al mismo tiempo, debemos buscar acuerdos que nos permitan tener un horizonte financiero más claro y esto va a ser una tarea laboriosa. Se necesitarán años para poder estar en el continente, con condiciones tales que la Argentina claramente no tenga ningún problema en el frente financiero ”, explicó el ministro.