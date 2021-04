El presidente argentino Fernández cumple 62 años, da positivo por Covid-19

“Estoy bien físicamente”, dijo Fernández el mismo día que cumplió 62 años. En la foto publicada por su Ministro de Economia Martín Guzmán se les ve jugando al pádel.

El presidente argentino Alberto Fernández anunció a última hora de este Viernes Santo que había dado positivo en la prueba de covid-19. El mandatario estaba celebrando su cumpleaños 62.

“Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, dijo Fernández en su cuenta de Twitter @alferdez.

“Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, agregó.

El mandatario argentino fue primer presidente de América Latina en recibir la vacuna contra el coronavirus. El 21 de enero pasado recibió una dosis de la Sputnik V y el 10 de febrero la segunda.

El presidente, que no participó de los actos conmemorativos del desembargo argentino en las islas Falkland, hizo saber además que “He contactado a las personas con las que estuve reunido en las últimas 48 horas para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento.”

Fernández también agradeció las muestras de afecto recibidas por su aniversario. “Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento.”

El mandatario, que dio positivo a pesar de estar vacunado, enfatizó que “debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos.”

El Ministro de Economía Martín Guzmán saludó a Fernández de una manera particularmente efusiva, al publicar en Twitter una foto privada de ambos tras un partido de pádel.

“Gracias por dar todo, día a día, para construir una Argentina en la que el pueblo viva mejor. Y gracias por tu liderazgo respetuoso, humilde y con esa calidad humana que te hace un presidente especial,” dijo el ministro.

Desde que se anunció su candidatura presidencial en 2019, se ha rumoreado que Alberto Fernández padece hace años una afección pulmonar que podría agravar sus problemas de salud actuales. Pero hasta el momento no se ha verificado dicha situación de manera oficial.