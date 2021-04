Legislador quiere someter a referéndum la salid de la provincia de Mendoza de Argentina

Ramón insistió en que “los que deben decidir si Mendoza es argentina o no, deben ser los mendocinos”.

El diputado José Luis Ramón anunció este martes que presentará al Congreso un proyecto de ley para realizar un referéndum en su provincia natal de Mendoza, de manera que sus ciudadanos puedan decidir si quieren seguir siendo parte de Argentina o no.

El primero en albergar tales ideas fue el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, quien actualmente encabeza el partido de oposición Unión Cívica Radical (UCR), ahora subsumido en la coalición Juntos por el Cambio (JxC) del expresidente Mauricio Macri.

“Pretendemos dar una conclusión a las ideas de Cornejo”, dijo Ramón a través de un comunicado. “Nuestra fuerza está convencida de que ser Mendoza es una identidad en sí misma, pero que está contenida sobre la base del patriotismo nacional”.

Ramón insistió en que “los que deben decidir si Mendoza es argentina o no, deben ser los mendocinos”. Pidió a los autoproclamados “propietarios” de la provincia que dejen de hablar en nombre de los ciudadanos comunes y hagan frente a su decisión.

Cornejo también había dicho que su provincia tiene que “considerar seriamente su autonomía” porque el gobierno federal busca “dañarla”.

No obstante, el referéndum de Ramón no sería vinculante y, si se aprueba y resulta favorable a los separatistas, las consecuencias no serían automáticas.

Ramón tiene la intención de que esta cuestión se vote en las elecciones de este año, que probablemente se pospongan uno o dos meses en vista de la pandemia de coronavirus. El martes circularon rumores de que había consenso político para tal postergación, pero Cornejo fue de los primeros líderes de la oposición en negar tal acuerdo a través de su cuenta de Twitter.

Ramón, quien se postuló sin éxito para gobernador en 2019, pertenece al partido provincial Protectora Fuerza Pública, que está representado en el Congreso federal pero no tiene relevancia en distritos electorales distintos a Mendoza.

Cornejo había hecho sus declaraciones separatistas a mediados de 2020 durante un conflicto por el complejo eléctrico Portezuelo del Viento, un proyecto lanzado en 2018 por Macri y que abastecería de energía, además de Mendoza, a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. De acuerdo al reglamento del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), si las propuestas no son aprobadas unánimemente por todos los miembros, le corresponde al Presidente actuar como árbitro y Alberto Fernández votó en contra de la postura de Cornejo, quien como respuesta acusó al mandatario nacional de actuar “por malicia” y con el único objetivo de “dañar a Mendoza”.

En ese momento y basándose en el modelo Brexit del Reino Unido, Cornejo había mencionado que su región “tiene todo para vivir como un país independiente”.

El líder de la UCR ratificó este martes su posición en una entrevista radial: “Hay un movimiento en Mendoza y Córdoba. Son líderes del sector privado que creen que Argentina los contagia, que de nada sirve hacer las cosas bien en las provincias porque se imponen condiciones macroeconómicas. En este contexto, hay personas que se proponen volverse autónomos”, dijo.