Falklands vacunación mayores de 50 citados este viernes al Salón de FIDF

El Salón de FIDF el cual se ha convertido en el centro de vacunación de la capital Stanley (Foto FIDF)

El gobierno de las Islas Falkland invita a todos los mayores de 50, que quieran ser vacunados contra el Covid 19, y no han sido atendidos aún por el programa de vacunación, a presentarse este viernes, 12 de febrero, entre las 09:00 y 11:30 AM, en el Salón de la FIDF (Fuerza de Defensa de las Islas Falkland), de la capital Stanley.

El comunicado aclara que por favor no crean que no pueden venir a inocularse pues no recibieron la carta personal de invitación que se enviara, ya que esta fue dirigida tan sólo a los menores de 50, candidatos a ser vacunados, ya sea por su estado de salud u ocupación.

Si Ud. tiene más de 50 y ha de estar en las Falklands el suficiente tiempo como para recibir la segunda dosis de la vacuna (unas seis semanas aproximadamente desde ahora), entonces sin problema se le ofrecerá la vacuna.

Si Ud. ya nos ha advertido que estará afuera, no se siente bien o en cuarentena, por favor no se preocupe pues nos pondremos en contacto para arreglar otra de fecha de vacunación a su debido tiempo.

Desde que llegaran a las Islas las 3,000 dosis de la vacuna Oxford/Astra/Zeneca del Reino Unido, el gobierno de las Islas puso en marcha la fase primera del programa de vacunación contra el Covid 19 partir de la semana del 8 de febrero.

Del 8 al 12 de febrero el Salón de FIDF, Fuerza de Defensa de las Islas Falkland ha sido convertido en un centro de vacunación con el propósito y objetivo de vacunar todos los de 50 o mayores de 50 años; personal sanitario, social y de atención a la tercera edad; aquellas mayores de 16 y más susceptibles a un riego moderado o alto, al igual que otro personal de riesgo en la primera línea del combate a la pandemia.

El procedimiento es simple, las personas a vacunar llegan por la puerta lateral del Salón de FIDF, donde se les hace entrega de un instructivo referido a la vacuna y una ficha para completar.

Cumplido con esta etapa en grupos de nueve se desplazan al Salón principal para ser inoculados. Tras la vacunación es necesario permanecer en el local por unos quince minutos por si se advierte algún efecto adverso. Un expendio médico está montado para tal eventualidad.

Todos los inoculados recibirán un carnet, para guardar, en el cual se detalla qué vacuna recibieron, a que partida de vacunas pertenece, y la fecha en que inmunizó. El carnet será esencial para anotar los detalles de la segunda dosis que recibirán los titulares en el correr del año.