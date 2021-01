Consejos de la Falklands Conservation para el período de muda de plumaje de pingüinos

Según informa Falklands Conservation, los pingüinos a diferencia de otras aves atraviesan un período de muda de plumas que se puede definir como “catastrófico”, y en efecto es tan doloroso y peligroso como suena.

Cada pingüino debe mudar de plumas una vez al año, normalmente ocurre entre diciembre y marzo, cuando se desprende de todo su plumaje y es reemplazado por uno nuevo, en un único saque, de ahí la definición de “catastrófico”.



Para cumplir con el ciclo anual de muda de plumaje los pingüinos deben quedarse en la costa o tierra firme por tres a cuatro semanas, período en el cual no pueden retornar al mar para alimentarse y en ocasiones quedan restringidos a una dieta de agua. No sólo se sienten sumamente incómodos, con la piel expuesta que pica y está inflamada a medida que el nuevo plumaje la atraviesa, sino porque además se encuentran en el momento más vulnerable.



Si el pingüino pudiera con seguridad elegiría un lugar tranquilo y seguro para el cambio de plumaje, pero esto no es siempre el caso, y los pingüinos a menudo apelan a las playas o lugares más adentro, que puede no sean los más recomendables, como ser playas recreacionales y populares, próximo a rutas y hasta en estacionamientos de autos.



Falklands Conservation por tanto afirma que si una persona se cruza con un pingüino durante ese período, hay que seguir al pie de letra el Código de Campo Abierto a la vez que mantenerse, ya sea solo o con acompañantes, con perros, caballos, vehículos a una distancia de por lo menos seis metros. El único momento en que un pingüino mudando de plumaje puede precisar de ayuda es si se encuentra en un ambiente inseguro o está siendo innecesariamente molestado.



De la misma manera, si se cruza con algún ejemplar que pueda necesitar ayuda (por ejemplo empetrolado, herido o en un lugar inseguro), las organizaciones especializadas pueden ayudar mediante la evaluación de la situación para el mejor desenlace posible del bienestar del animal. No trate nunca de lidiar con un ave silvestre a menos que se encuentre en clara e inmediata amenaza o se está en una localidad remota, y por distancia y tiempo no se puede acceder a los consejos apropiados. Es importante recordar que el manejo incorrecto de un ave puede causarle a la misma un innecesario estrés o lesiones a la vez se corre el riesgo de alguna herida al humano involucrado.



La vida silvestre de las Islas Falkland es maravillosa y esencial al estilo de vida y la existencia de quienes habitan aquí, y nadie quiere ser responsable por ocasionar lesiones o innecesario estrés a la naturaleza. Algunas recomendaciones para recordar, si se está muy cerca de un pingüino mudando de plumaje, esto le ocasionará un estrés adicional durante un período de alta vulnerabilidad para el ave, y aún peor puede tratar de escapar yendo al mar, y es posible termine en una hipotermia o hasta ahogarse si la muda es de insuficiente desarrollo.



Asimismo objetos voladores a baja altura como pueden ser drones, cometas, etc., también les pueden ocasionar estrés o pánico ya que los pingüinos los pueden percibir como aves predatorias seriales. Los humanos somos predatorios a ojos de la vida silvestre, aún cuando esa no sea nuestra intención. Si se está muy cerca, somos ruidosos o erráticos, fácilmente lo pueden interpretar como peligro.



Si Ud. está preocupado sobre como algunas de sus actividades pueden llegar a afectar la vida silvestre, entonces un ejemplar del Código de Campo Abierto está disponible y de libre acceso en la red del gobierno de las Falklands.



Si se cruzan con algún ejemplar de dicha fauna silvestre que precise ayude, por favor llamar a Falklands Conservation al 22247, durante el día, y fuera de horario, un miembro de nuestra organización Falklands Conservation estará de guardia, o al Departamento Veterinario al 53366. (PN)