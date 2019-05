Diana Ross se sintió “violada” por la seguridad en el aeropuerto de Nueva Orleans

La artista señaló en la red social que si bien por un lado fue tratada como la realeza en Nueva Orleans, “en el aeropuerto fui tratada como una mierda”

La cantante Diana Ross dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, una incómoda situación que le tocó vivir en el aeropuerto de Nueva Orleans, ciudad estadounidense donde se presentó durante el fin de semana en el marco del Jazz and Heritage Festival.

La artista de 75 años señaló en su cuenta de la red social que si bien por un lado fue tratada como la realeza en Nueva Orleans, “en el aeropuerto fui tratada como una mierda”.

El hecho ocurrió cuando la cantante fue revisada por personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés), procedimiento que -a su juicio- fue exagerado.

“Me dieron ganas de llorar”, aseguró. “No es lo que se hizo, sino cómo se hizo. Me sentí violada”, sostuvo Ross, y agregó: ”Aún siento sus manos entre mis piernas, por delante y por detrás (diciéndome que era su trabajo). ¡WOW! Realmente tengo emociones encontradas, siempre me gusta ver las cosas buenas, pero ahora mismo no me siento bien“.

Según People, un portavoz de la TSA respondió a los reclamos de la cantante, señalando que luego de revisar las cámaras de seguridad, al parecer el personal involucrado ”siguió correctamente los protocolos“. No obstante, el organismo indicó que continuará investigando el asunto más a fondo, al tiempo que reiteró su compromiso en garantizar ”que todos los viajeros sean tratados con respeto y cortesía”.