Con el congelamiento de precios, Macri lanzó su carrera a la reelección

El presidente argentino, Mauricio Macri, sorprendió este miércoles anunciando un paquete de medidas para enfrentar la crisis económica del país. ¿La razón de la “sorpresa”? Se trata de una serie de disposiciones que van en contra de todo lo que el Mandatario ha defendido como político y empresario: el congelamiento de precios y nuevos créditos para la ciudadanía.

Así, los expertos han calificado el anuncio de “desesperado”, sobre todo frente a la alta inflación a la que se enfrenta Argentina y que alcanzó el 4,7% en el mes de marzo. Sin embargo, en un análisis más político, tanto economistas como politólogos argentinos coinciden en que, con el anuncio, “Macri ya comenzó su carrera a la reelección”.

“Los anuncios de Macri son medidas paliativas frente a varias necesidades”, sostuvo el analista político y columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá. ”Por un lado, está la necesidad política del Presidente de mejorar su imagen (...) por otra, la necesidad electoral, ya que estamos entrando en el periodo de definiciones de candidaturas y pronto se va a empezar a calentar el ambiente“.

”La inflación y las encuestas llevan a Macri a tomar medidas en las que él cree poco y nada. Él nunca quiso acordar precios ni congelar tarifas. Al tomar medidas que no pertenecen a su formación, se ve una disputa entre el Presidente y el candidato presidencial. Hoy ganó el candidato“, dijo el experto en una entrevista realizada pocas horas después del anuncio.

Por su parte el economista argentino y director de Benedit Bursátil, Luis Godoy, fue crítico con la estrategia del Presidente y enfatizó que ”en realidad el mercado no cree que esto pueda dar resultado, en la Argentina nunca han funcionado los controles de precios“. ¿Por qué sorprende tanto? ”Es algo que sorprende porque ellos (el Gobierno) predicaron siempre algo distinto. A veces lo que nosotros criticamos (como mercado) es lo que es más cercano al kirchnerismo y sus medidas, pero están haciendo lo mismo que terminó haciendo el gobierno anterior y por ese lado la economía no camina“.

En ese sentido, Godoy concuerda con Morales Solá y asevera que ”sin duda“ las medidas tienen fines electorales y no económicos. ”Solamente se trata de un paliativo, de un placebo, para tratar de llegar lo mejor posible a las elecciones. No tiene razón económica y tarde o temprano van a llegar sus consecuencias“, lamentó. El problema de la inflación La principal iniciativa que anunció Macri fue el congelamiento de los precios de 60 productos de la canasta básica, entre ellos carnes, lácteos, fideos y harinas. Además, el gobierno reveló que también dejarán estáticas las tarifas de servicios básicos como electricidad, gas y trasportes.

”Uno ve las medidas principales y no se sabe cuánto van a durar esos productos en las góndolas. También habrá congelamiento hacia el sector inmobiliario, pero no porque congelen a la distribuidos (de energía, por ejemplo), sino que porque se aumentará el subsidio, lo cual nos llevará a un aumento del déficit fiscal“, advirtió Godoy. ”Si tú me preguntas, soy negativo en este momento, no le veo reacción al gobierno y todo lo que ha hecho en estas últimas semanas son medidas desesperadas sin demasiada cabeza, no le veo la lógica“ sostuvo Luis Godoy, economista argentino

Pero más allá de sus preocupaciones en torno al déficit y la dolarización, el economista no cree que los anuncios puedan tener efectos significativos sobre la alta inflación que está registrando el país. ”La desesperación llegó con fuerza después del dato de inflación de marzo (4,7%), fue muy por fuera de lo esperado. O sea, 4% es una barbaridad, 4,7% era algo in-creíble y creo que para abril no va a estar abajo de 4%“, enfatizó Godoy.

Así, calculó que ”abril ya está jugado y va a estar difícil que esté por debajo del 4%. Un dato de 3,5% sería un logro. Pero hacia adelante no lo veo. Ojalá me equivoque por el bien nuestro“. Lo mismo advirtió la economista Silvia Tedín, quien declaró que las medidas anunciadas ”llegan tarde“ y que la inflación de marzo ”es una mala noticia a nivel de mercados, porque si esta escalada sigue así, en el próximo cierre que es abril, posiblemente ya se aplique la cláusula de ajuste automático.

El presidente Macri dice que fue un pico de inflación, “pero no creo que el mes de abril vaya a bajar mucho”. Las elecciones de octubre Según Morales Solá, las medidas fueron dirigidas fundamentalmente a la clase media baja y a la clase baja. “El Presidente ha perdido a estos sectores, sectores no subsidiados y muy golpeados por la recesión y por la inflación”, analizó. También el director de Benedit Bursátil ve que las iniciativas van justamente en beneficio de esos sectores, pero además resalta otro punto: “Hay un tercio de la población pro Macri, otro tercio pro Cristina y el último tercio anda dando vueltas y no sabe para dónde ir. A ese tercio apuntan con estas medidas”.

Así, en Argentina aún no hay nada cierto respecto a las elecciones presidenciales del 27 de octubre -las medidas tendrán vigencia hasta el 22 de ese mes-. De todas formas, los ojos -por ahora-, están puestos en junio, donde ingresarán las listas con los candidatos. Y aunque todo indica que Macri se enfrentará nuevamente a Cristina Fernández, independiente de quién gane, Godoy subrayó: “La mochila queda pesada: quien sea que llegue a la Casa Rosada tendrá que ver el fuerte déficit fiscal, la crisis de confianza, la dolarización, el tipo de cambio y la inflación... Tendrá que hacerse cargo de una recesión que ha sido mucho más profunda y larga de lo que se esperaba”.