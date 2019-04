Mapuches chilenos se movilizan y apelan a ayuda internacional y de la ONU para evitar ataques de Carabineros

“Se va a pedir ayuda a gobiernos internacionales a través de sus embajadas y se solicitará la visita de la alta comisionada para DD.HH. de ONU, Michelle Bachelet”

Luego de no haber recibido autorización en las dos marchas previas que han realizado en Temuco, un grupo de comunidades mapuche de Chile anunció que organizará una nueva movilización para exigir justicia tras la muerte de Camilo Catrillanca.

Según señaló el werkén del consejo de todas las tierras, Aucán Huilcamán, la decisión se tomó luego de haber celebrado “una ceremonia espiritual entre la ciudad de Victoria y Traiguén, allí hemos ratificado la ruta de la libre determinación mapuche y la desmilitarización, tema en que se va a insistir y tomar algunas acciones”, según consigna Radio Cooperativa.

”Entre las acciones sin duda (está previsto hacer) una tercera marcha, lo que se ha puesto como punto central. En la semana entrante se fijará la fecha precisa, pero sin duda ya se ha determinado realizar todas las marchas que sean necesarias“, puntualizó. Asimismo, Huilcamán reveló que solicitarán apoyo en el extranjero para que sus peticiones sean tomadas en cuenta.

”Se va a pedir ayuda a algunos gobiernos internacionales a través de sus respectivas embajadas y solicitaremos la visita de la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet”, manifestó.

Esto, para que la ex presidente de Chile recorra la zona, ya que las comunidades denuncian que cuenta con mucha presencia policial. Por su parte, Gastón Caminondo, vicepresidente de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) -que agrupa a agricultores de la región- indicó que “los manifestantes deberán pedir la autorización pertinente y en caso de no tenerla deberán atenerse a las consecuencias. Estamos claros que las dos marchas que ha habido han causado una cantidad de destrozos no menor. La ciudadanía, el comercio, la gente de Temuco, ha vivido parte de la violencia que vive la gente de zonas rurales, donde a diario se vive la violencia y el terrorismo”.

Las palabras de Caminondo hacen alusión a las dos marchas anteriores organizadas por dichas comunidades, en las que se produjeron fuertes enfrentamientos entre Fuerzas Especiales y algunos manifestantes.