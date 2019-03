Messi se sincera y critica a los que inventan mentiras: frases memorables

“Que digan lo que quieran, que hablen. Yo me dedico a jugar. Y fue lo que hice. Nunca creí que fuera un peso la camiseta”.

Las sorpresivas palabras de Lionel Messi han dado la vuelta al mundo. El astro del Barcelona rompió su silencio en torno a la selección argentina y habló fuerte y claro sobre varios temas. Tras la extensa entrevista que concedió el delantero al programa “El que abandona no tiene premio” de radio Club 947, se repasan las principales frases que dejó.

Desde su sufrimiento tras el fracaso en Rusia 2018 pasando por Jorge Sampaoli y llegando sus críticos. Imperdible... Cuestionamientos: “Que digan lo que quieran, que hablen. Yo me dedico a jugar. Y fue lo que hice. Nunca creí que fuera un peso la camiseta”.

Fracaso en el Mundial: “Intenté aislarme de todo un poco. Alejarme de la selección... Fue un golpe muy duro. De los peores que me tocó vivir en la selección”.

Charla con Sampaoli en Rusia: “Nos juntamos con él y nos dijimos las cosas, fue lo normal, era un momento límite que podía sentenciar el mayor fracaso de la historia de la selección”.

La desgarradora pregunta de su hijo: “Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?”.

Críticas a él y sus compañeros: “Nuestra generación nuestra fue maltratada. No somos de vender humo. Somos profesionales y la queremos”.

Finales perdidas: “Si hubiésemos ganado el Mundial ganábamos la Copa América. Si nosotros ganábamos la final en Brasil era todo distinto. Y desde ahí llegó todo el quilombo”.

Las “mentiras”: “Tengo amigos, hermanos que sufren por las mentiras que dicen. Cualquiera dice cualquier cosa. La gente compra eso. Después yo soy el hijo de pu...”.

Supuesto club de amigos en la “Albiceleste”: “Hace años que se viene hablando que yo pongo jugadores o técnicos, prácticamente que manejaba toda la AFA”.

Futuro: “Yo quiero ganar algo con la selección y lo voy a seguir intentando”.

Recambio e históricos “cortados”: “Fue un cambio muy brusco. Se tenía que haber hecho de a poquito, mechar jóvenes con los de experiencia”.