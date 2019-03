Presidentes del congreso chileno no participarán de almuerzo en honor a Jair Bolsonaro

El presidente del Senado chileno, Jaime Quintana, dijo que no asistirá a la cita con Bolsonaro por una “decisión política”.

En Chile el recién electo presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), anunció que no asistirá al almuerzo que La Moneda realizará en honor del Mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, quien estará en el país en su primera visita oficial.

El parlamentario chileno asumió este martes el cargo y aseguró que se trata de una decisión personal y no es “resonancia” de la determinación tomada por el Senado, ya que su presidente, Jaime Quintana (PPD), dijo que no asistirá a la cita por una “decisión política”.

A su vez el diputado Flores indicó que hasta ahora no ha recibido “ninguna invitación” para ser parte del almuerzo que se realizará este sábado 23 convocada por Presidencia. ”Ahora si llegase oportunamente una invitación del Presidente (Sebastián Piñera) mi respuesta va a ser no. Y por lo que me acabo de enterar, no va a ser como resonancia de lo que hizo el Senado, no tenía idea que el Senado había tomado la decisión de no ir. Yo actúo en representación de la Cámara de Diputados, como institución distinta al Senado“, dijo el legislador.

El diputado Flores reconoció que no consultó esta decisión con otros parlamentarios, pero ”la verdad es que no voy a ir como una decisión personal“. ”No voy a ir al almuerzo con el Presidente Bolsonaro porque no comparto una serie de apreciaciones, calificaciones o contenido de algunos de sus discursos que son claramente xenófobos“, argumentó.

”Yo represento a la Cámara de Diputados y he sido electo como parte de los partidos de oposición, yo me imagino que los partidos de oposición comparten eso, supongo eso, he corrido el riesgo y he tomado una decisión propia.”, puntualizó el líder de la Corporación. El diputado Iván Flores asumió este martes el cargo y aseguró que se trata de una decisión personal y no es “resonancia” de la determinación tomada por el Senado