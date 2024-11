Saludos desde las Islas Falkland

Gavin Short, legislador electo de las Islas Falkland La conexión semanal de LATAM entre Falklands, Punta Arenas y Santiago

Columna por Gavin Short para Infogate -El Sr. Short es miembro electo de la Asamblea Legislativa de las Islas, cuyos ocho integrantes son en los hechos gobierno autónomo de las Islas

Ya casi hemos pasado la primavera y estamos a pocos días del verano, que ha resultado ser más fresco y húmedo que en años anteriores, lo que es una bendición después de las estaciones secas que hemos experimentado en los últimos años y creo que, a pesar de las temperaturas más bajas, el crecimiento de la hierba es bueno, lo que será bien recibido por nuestro sector rural.

La primavera y el verano, además de traer un mejor clima, también son la temporada de visitas, ya que nuestra temporada turística comienza. Hasta ahora hemos tenido la cantidad normal de cruceros de expedición que están mejor preparados para lidiar con las condiciones climáticas variables, pero el primer gran crucero que tenía previsto visitar las Falkland canceló las visitas dos días antes de la fecha prevista porque se había pronosticado un vendaval, un pronóstico que resultó ser cierto y las velocidades del viento en el día en que debería haber hecho una visita al puerto eran de una fuerza que habría hecho imposible realizar operaciones seguras. Estos grandes barcos son mucho más propensos a las inclemencias del tiempo, especialmente a los fuertes vientos, algo que tenemos mucho en el Cono Sur, pero esperamos que el resto de las visitas programadas de estas ciudades flotantes sigan adelante, ya que su cancelación tiene un impacto económico para quienes participan en la industria turística.

El turismo terrestre también está aumentando, aunque existe la amenaza inminente de la gripe aviar, que está presente aquí, pero en niveles bastante bajos, pero si arrasa una colonia de pingüinos en uno de los destinos turísticos más populares de las Islas, esto podría llevar al cierre de la zona con las repercusiones económicas que seguirían. También es el momento en que en las Falklands recibimos un flujo constante de visitas de políticos, personas influyentes, periodistas y ahora empresarios.

Uno de esos grupos estaba formado por 21 chilenos de sectores empresariales y de otros sectores de ese país que pasaron una semana aquí en las Islas por cuenta propia y que tuvieron un programa muy completo que abarcó desde visitas a lugares de interés hasta reuniones formales y recepciones en las que conocieron a todo el mundo, desde el sector empresarial de las Falklands hasta funcionarios del Gobierno, y que terminó el viernes por la noche con una reunión con nuestra comunidad Chilena, que representa entre el 8 y el 10% de nuestra población. La visita fue coordinada conjuntamente por la Corporación de Desarrollo de las Falklands y la Cámara de Comercio.

Me reuní con ellos en un ambiente formal y debo decir que todos eran personas muy encantadoras e interesadas en todos los aspectos de la vida aquí, así como en las posibilidades que pueden existir ahora o en el futuro para ampliar los niveles de negocios entre nuestros dos países, que lamentablemente han disminuido con el paso de los años, ya que el barco que solía navegar entre Punta Arenas y las Islas cambió de ruta y ahora utiliza Uruguay. Este cambio, creo, fue causado por cuestiones económicas. En la reunión había gente (de ambos lados, incluyéndome a mí) que tenía buenos recuerdos de los días en que teníamos esos vínculos más estrechos con Chile y todavía extraño los productos chilenos que solían adornar nuestros supermercados y sería maravilloso si se pudiera encontrar alguna manera de ayudar a que volvieran.

Las Islas Falklands y Chile tienen una larga historia de vínculos, tanto a través del comercio como a nivel personal, que se remonta a casi 150 años, según tengo entendido. Por ejemplo, en 1876, la corbeta chilena Chacabuco transportó al gobernador de Magallanes, Diego Dublé Almeyda, a las Falklands, y regresó con una cantidad de ovejas, iniciando así el auge de la cría de ovejas en la Patagonia a fines del siglo XIX.

Curiosamente, la Chacabuco también estuvo comandado por Oscar Viel entre 1876 y 1881, que por supuesto es el nombre que se le dio al nuevo buque de investigación antártica de Chile y sería maravilloso si pudiera visitar las Islas en el futuro. También estaba el Rippling Wave, cuya sección de proa se podía ver afuera de una oficina, justo al lado del Dreams Hotel en Punta Arenas, que hizo muchos viajes desde Punta Arenas a las Islas entre 1890 y 1909, transportando personas y bienes, así como llevando ovejas de las Islas de regreso a Chile.

En 1877, incluso teníamos un cónsul chileno en las islas, algo que sería beneficioso para nuestra población Chilena hoy y sería bueno que el gobierno Chileno pudiera resistir la presión argentina que seguramente vendría y restablecer el cargo en beneficio de su gente.

En los tiempos modernos, una de las cosas que ha hecho una gran diferencia en las Islas es nuestra conexión semanal a Punta Arenas y Santiago, que ahora está a cargo de LATAM, pero que fue iniciada desde Punta Arenas por Aerovía DAP. Esto nos ha permitido hacer crecer nuestro sector turístico terrestre, tomar vacaciones en Chile, traer carga aérea y DHL y también enviar pacientes a Chile para procedimientos de diagnóstico médico. En los tres meses de julio a agosto, 25 personas de las Falkland fueron enviadas a Chile. Algunas fueron para realizar tareas de diagnóstico, mientras que otras habrían sido evacuadas por razones médicas.

Aquí en las Islas tenemos un buen servicio médico que es gratuito (aparte del trabajo dental cosmético) y recientemente ha sido inspeccionado independientemente y descrito como a la par con un nivel de atención médica privada en el Reino Unido, pero somos solo una población pequeña (3.500 de nosotros en el último censo) y no podemos atender todas las especialidades y en el caso de una emergencia médica que se puede estabilizar pero que no tenemos la capacidad de tratar, utilizamos las compañías chilenas Aerocardal y Los Cedros Aviación que transportan a la persona desde las Islas a Santiago para el tratamiento en la Clínica Alemana (todos los costos cubiertos por el Gobierno de las Falklands) y tengo mucho que agradecer de este enlace, ya que tuve un ataque cardíaco hace aproximadamente un año y medio y me estabilizaron en nuestro hospital antes de ser trasladado a Chile para un procedimiento, lo que significa que ahora estoy en forma nuevamente. No puedo elogiar lo suficiente la eficiencia de la ambulancia aérea y el trato de primera clase y la amabilidad y cariño que me mostró el personal de la unidad cardíaca de la Clínica Alemana.

Mucha gente de las Falkland también pasa sus vacaciones en Chile, que no solo implican hacer turismo y comer mucho, sino también muchas compras. No es inusual que la gente (yo incluido) viaje con poco en la maleta y use el descanso para llenar las maletas con las compras que hizo mientras estuvo en Chile.

Además, a lo largo de los años, hemos tenido una gran cantidad de personas de Chile que han venido a trabajar a las Islas y se han quedado. Algunos vinieron a trabajar en granjas, mientras que otros trajeron consigo habilidades muy necesarias, como carpinteros. Por ejemplo, en la década de 1960, entre los chilenos que vinieron a las Islas y a quienes llegué a conocer muy bien y que se quedaron para trabajar y criar a sus familias estaban el Sr. Almonacid (carpintero de barcos), el Sr. Miranda (carpintero) y el Sr. Molkenbuhr, que comenzó como trabajador agrícola y luego fue dueño de su propia granja. Ahora tenemos gente de Chile trabajando en muchos sectores en las Islas, desde gerentes de granjas, trabajadores agrícolas, dueños de hoteles, oficiales de policía, trabajadores bancarios, operadores de pubs, dueños de locales de comida rápida, tratamientos de belleza y la maravillosa gente que maneja Groovy’s, que es lo más parecido a un pub/restaurante chileno que se puede encontrar, y muchos de ellos crían a sus familias aquí y luego obtienen la ciudadanía de las Islas Falkland. También tenemos muchos matrimonios entre isleños y chilenos (yo incluido) y estos matrimonios fortalecen los vínculos y la cercanía con Chile.

Volviendo a la delegación comercial Chilena que nos visitó, algunos ya habían visitado el país antes, pero la mayoría no. Lo que resultará de esta visita aún está por verse, pero al menos ahora tenemos 21 personas que han visto las Falklands por sí mismas y ahora pueden hablar con cierta autoridad sobre nuestro país, nuestra economía, nuestros deseos y nuestro estilo de vida.

Quisiera terminar esta columna pidiéndole a usted, el lector, que se comunique con Infogate si siente curiosidad por algún tema, para que pueda adaptar mis artículos ocasionales no solo a la vida en las Islas en general, sino también a temas que le interesen.

Saludos. Nos vemos.

