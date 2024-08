Montevideo dice que González Urrutia ganó pero aún no es presidente electo

El nombramiento del presidente electo “es un proceso formal que aún no se ha producido”, explicó Paganini

El canciller uruguayo, Omar Paganini, afirmó este viernes que existe una “abrumadora cantidad de información” que permite considerar al candidato opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del domingo. Sin embargo, Montevideo no puede reconocerlo como presidente electo porque ese trámite legal corresponde a las autoridades venezolanas.

“No hay duda de que hay una abrumadora cantidad de información que da como ganador a Edmundo González Urrutia”, subrayó Paganini. “Vemos que hay una gran presión y hay una opinión pública que se está consolidando en torno a que esto fue un fraude y que se puede revertir”, agregó. Paganini también señaló que Uruguay no es el único que opina de este modo sobre la crisis venezolana.

“La información que presenta el gobierno es incompleta, no se muestran las actas, [y] no se aceptan revisiones independientes”, explicó asimismo. “Dicen números que desde el principio claramente no dan”.

“El Gobierno no es creíble y la oposición se tomó la molestia y en una tarea sin precedentes de escanear el 100% de las actas y están en Internet para que todo el mundo las vea”, abundó el ministro.

“Son actas que no han sido discutidas, que tienen el código QR, que tienen firmas, datos manuscritos por gente de la Comisión Electoral de Venezuela. Esa información abrumadora también da muy parecido a lo que daban las encuestas, los sondeos en el momento de la elección; 67%, 68% para la oposición, 30% para el gobierno”, agregó.

“Algunos ya han dicho más o menos lo mismo que nosotros hoy, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, [y] Argentina. Y hay otros que están exigiendo una revisión independiente y un recuento independiente, que se dé a conocer la información detallada”, subrayó.

“Algunas cosas que estaban en discusión hace un par de días, hoy no están en discusión. Hoy lo piden Brasil, Colombia y México. El clamor para que se pongan los datos sobre la mesa y se haga una revisión independiente es cada vez más fuerte”, señaló también.

“Nosotros vamos un paso más allá, decimos que estamos seguros de que esa revisión dará como ganador a González Urrutia”, puntualizó al tiempo que aclaró que el gobierno uruguayo técnicamente aún no reconoce a González como presidente electo, sino como ganador de las elecciones del 28 de julio. “Creemos que asumir la presidencia electa y demás es un proceso formal que todavía no se ha producido”.

El viernes por la tarde, Machado, que aseguró que se encuentra en la “clandestinidad” porque teme por su vida y su libertad, anunció que se había escrutado el 100% de las mesas electorales. Los números de la elección del domingo, según este portal, muestran que González Urrutia derrotó a Maduro con 7.156.462 votos sobre 3.241.461.

Al menos siete países de América han reconocido a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones en Venezuela: Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá.