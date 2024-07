Biden admite que es hora de pasar la antorcha

La democracia está en juego, subrayó Biden

En su primera comparecencia desde que renunció a su candidatura a la reelección, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, dijo este miércoles durante un discurso desde el Despacho Oval que su decisión había estado motivada por proteger la democracia y unir a la nación contra la amenaza que representa el expresidente Donald Trump, a quien sin embargo nunca mencionó mencionó por su nombre.

“Creo que mi historial como presidente, mi liderazgo en el mundo [y] mi visión para el futuro de Estados Unidos merecen un segundo mandato. Pero nada, nada puede interponerse en el camino para salvar nuestra democracia. Eso incluye la ambición personal”, argumentó Biden. “Así que he decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación”, dijo sobre su maniobra política anunciada el pasado domingo.

El veterano línder nunca admitió que hubieran sido sus visibles problemas de salud lo que le llevaron a dimitir tras el fiasco en el debate y otros deslices que provocaron reacciones de aliados demócratas, donantes multimillonarios y grandes medios de comunicación.

Tras respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris como nueva abanderada, Biden insistió en que: “Venero este cargo. Pero amo más a mi país. Es el honor de mi vida servir como su presidente. Pero en defensa de la democracia, que está en juego y es más importante que cualquier otro título, saco fuerzas y encuentro alegría trabajando para el pueblo estadounidense”.

“Lo grandioso de Estados Unidos es que aquí no gobiernan reyes ni dictadores, sino el pueblo. La historia está en vuestras manos. El poder está en vuestras manos. La idea de América está en vuestras manos”, subrayó.

Harris habría conseguido suficientes delegados para asegurarse la nominación en la convención del partido el mes que viene en Chicago.

“En este momento, podemos ver a aquellos con los que no estamos de acuerdo no como enemigos, sino como compatriotas. ... Creo que conozco las respuestas a estas preguntas porque os conozco a vosotros, el pueblo estadounidense”, prosiguió mientras se explayaba sobre sus cinco décadas en cargos públicos.

Trump replicó en las redes sociales desde su jet privado que el discurso de Biden había sido “apenas comprensible y taaaan malo”. También calificó a Biden de “vergonzoso”.

Después de que una encuesta de Reuters/Ipsos situara a Harris dos puntos por delante de Trump, la cuestión ahora es quién será su compañero de fórmula.

Al mismo tiempo, el bando republicano quiere que Biden dimita del todo porque, si no es apto para presentarse a la reelección, no puede serlo para desempeñar las funciones de presidente, mucho más después de convertirse en un “pato cojo”. La Secretaria de Prensa, Karine Jean-Pierre, dijo que cualquier renuncia del Presidente a su cargo antes de las elecciones era “ridícula” e insistió en que la decisión de Biden no tenía nada que ver con su salud.

No obstante, Biden prometió que “durante los próximos seis meses, me centraré en hacer mi trabajo como presidente”, dijo Biden. “Eso significa que seguiré bajando los costes para las familias trabajadoras y haciendo crecer nuestra economía. Seguiré defendiendo nuestras libertades personales y nuestros derechos civiles, desde el derecho al voto hasta el derecho a elegir. Seguiré denunciando el odio y el extremismo y dejando claro que en Estados Unidos no hay lugar para la violencia política”. También prometió proteger a los niños de la violencia armada, proteger el planeta del cambio climático adverso y reformar la Corte Suprema.

“Soy el primer presidente de este siglo que informa que Estados Unidos no está en guerra en ningún lugar del mundo”, señaló también. “Voy a seguir trabajando para poner fin a la guerra en Gaza y traer a casa a los rehenes”.

Biden, de 81 años, llevaba una semana autoaislándose en su residencia de Delaware tras dar positivo por Covid-19 en Las Vegas.