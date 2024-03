Ministro de Exteriores brasileño habla de la paz mundial con su homólogo ruso

“Brasil no acepta un mundo en el que las diferencias se resuelvan mediante el uso de la fuerza militar”, subrayó Vieira

El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, mantuvo este martes una conversación telefónica con su colega ruso, Serguéi Lavrov, en la que repasaron el reciente atentado terrorista en Moscú y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que ordena un alto el fuego inmediato en Gaza, entre otros temas. El diplomático sudamericano ofreció la ayuda de su país para enfriar la espiral de tensiones mundiales.

Vieira transmitió a Lavrov las condolencias del pueblo brasileño por las víctimas de la matanza del pasado viernes en Moscú, que dejó 137 muertos y es considerada la más mortífera en el país en dos décadas.

Lavrov, que estuvo en Brasil el mes pasado durante una convención de ministros de Asuntos Exteriores del G20, tuvo palabras de duelo por las víctimas de las inundaciones en Espírito Santo y Río de Janeiro, que también han dejado decenas de personas sin hogar.

Según un comunicado de Itamaraty, los dos ministros repasaron simismo “los últimos acontecimientos en Gaza, incluida la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato”.

Vieira mencionó la guerra en Ucrania e insistió en que el mundo ha alcanzado un número récord de conflictos en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

“Brasil no acepta un mundo en el que las diferencias sean resueltas por el uso de la fuerza militar”, enfatizó Vieira, asegurando que el país está listo para contribuir con “ideas y propuestas concretas” para enfrentar los desafíos que presentan los conflictos actuales, especialmente Rusia-Ucrania e Israel-Hamas.

En otro documento, Itamaraty también expresó la preocupación de Brasil después de que la coalición opositora venezolana Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) no pudiera inscribir a Corina Yoris para las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a haber elegido a un candidato distinto a la proscrita María Corina Machado, vencedora de las primarias de octubre.

“Vencido en la noche de ayer, 25 de marzo, el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno brasileño sigue con expectativa y preocupación el desenvolvimiento del proceso electoral en ese país”, dice el comunicado de Itamaraty, después de que “la candidata propuesta por Plataforma Unitaria, fuerza política de oposición, y sobre la cual no hubo decisión judicial, fue impedida de inscribirse, lo que no es compatible con los Acuerdos de Barbados”. Hasta el momento, no ha habido ninguna explicación oficial sobre el impedimento“, mencionó también el gobierno de Brasil.

Los Acuerdos de Barbados, firmados en octubre del año pasado entre el gobierno venezolano y las fuerzas de oposición, establecen las directrices para las elecciones presidenciales de este año.

”Brasil está dispuesto, junto con otros miembros de la comunidad internacional, a cooperar para que la elección anunciada para el 28 de julio sea un paso firme hacia la normalización de la vida política y el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, país vecino y amigo de Brasil”, prosigue la nota.

En el escenario actual, Manuel Rosales, ex rival electoral del fallecido Hugo Chávez, se perfila como el principal contendiente del presidente Nicolás Maduro. También entrarán en liza el ex preso político Daniel Ceballos, el humorista Benjamín Rausseo y el pastor evangélico Javier Bertucci.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, confirmó que uno de los partidos de la coalición PUD había logrado inscribir a Rosales. Por su parte, la PUD de Machado nunca tuvo acceso a la plataforma en línea del CNE.