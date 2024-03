¿Por qué Bolsonaro pasó dos noches en la Embajada de Hungría en Brasilia?

Bolsonaro afirmó que visita embajadas con regularidad porque no puede viajar al exterior desde que su pasaporte fue incautado por la policía

La Policía Federal (PF) de Brasil investiga por qué el expresidente Jair Bolsonaro pasó dos noches en la Embajada de Hungría el mes pasado, un hecho que fue revelado por el diario The New York Times, informó la Agencia Brasil.

Bolsonaro permaneció en la Embajada de Hungría en Brasilia entre el 12 y el 14 de febrero, pocos días después de que se divulgaran los hallazgos de la Operación Tempus Veritatis que investiga la existencia de un plan para dar un golpe de Estado.

Según fuentes de la PF citadas por la Agencia Brasil, los investigadores buscan ahora comprobar si Bolsonaro ha violado alguna de las restricciones que le impuso el Supremo Tribunal Federal (STF).

El New York Times sugirió que Bolsonaro, que es blanco de investigaciones criminales, intentó evadir la justicia, ya que el ex presidente no podría ser arrestado en una embajada extranjera porque estaría legalmente fuera del alcance de las autoridades nacionales.

El medio estadounidense tuvo acceso a imágenes de la cámara de seguridad de la embajada, que muestran que el ex presidente permaneció allí durante dos días, acompañado por guardias de seguridad y personal de la sede diplomática. Al parecer, el embajador Miklós Halmai también acompañó allí al ex mandatario.

La publicación analizó imágenes de las cámaras de seguridad de la sede e imágenes satelitales, que muestran que Bolsonaro llegó el 12 de febrero por la tarde y se fue en la tarde del 14 de febrero.

Las imágenes también muestran que la embajada estaba prácticamente vacía, a excepción de algunos diplomáticos húngaros que residen allí. Según el periódico, el personal estaba de vacaciones porque la estancia de Bolsonaro fue durante el reeceso de Carnaval.

El 14 de febrero, los diplomáticos húngaros se pusieron en contacto con los empleados brasileños que debían volver al trabajo al día siguiente para decirles que se quedaran en casa el resto de la semana.

El equipo de defensa de Bolsonaro confirmó que pasó dos días en la embajada de Hungría en Brasilia “para mantener contactos con autoridades del país amigo”. En un comunicado, los abogados de Bolsonaro aseguran que mantiene una buena relación con el premier húngaro, con quien se reunió recientemente en la toma de posesión del presidente Javier Milei en Buenos Aires.

“En los días que permaneció en la embajada magiar [húngara], por invitación suya, el ex presidente brasileño conversó con numerosas autoridades del país amigo, actualizando los escenarios políticos de las dos naciones. Cualquier otra interpretación que vaya más allá de la información aquí transmitida constituye una evidente obra de ficción, ajena a la realidad de los hechos y es, en la práctica, una fake news más”, argumentó el equipo jurídico de Bolsonaro.

Al comentar el caso en São Paulo el lunes por la tarde, Bolsonaro insistió en que visita embajadas con frecuencia y habla con jefes de Estado que “a menudo me llaman para que pueda proporcionarles información precisa sobre lo que está sucediendo en Brasil”.

“También visito embajadas aquí en Brasil y hablo con embajadores. No tengo pasaporte, está retenido, si no, estaría con Tarcísio [Freitas, gobernador de São Paulo] y Ronaldo Caiado [gobernador de Goiás] en este viaje a Israel, un país hermano, un país fantástico en todos los sentidos”, insistió Bolsonaro.

El pasaporte de Bolsonaro fue incautado por la Policía Federal durante la Operación Tempus Veritatis el pasado 8 de febrero por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre De Moraes después de que el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro, firmara un acuerdo con los investigadores de la PF.

“Que Bolsonaro sea un prófugo confeso no es ninguna sorpresa. Una vez más, ha mostrado sus planes de huir. Lo hizo a finales del año pasado [2022], después de las elecciones, huyendo a Estados Unidos”, dijo el ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia, Alexandre Padilha, quien señaló que corresponde a los tribunales analizar si el caso constituye alguna irregularidad.

El gobierno garantiza “absoluta autonomía para el funcionamiento institucional de la Policía Federal”, subrayó también.

(Fuente: Agencia Brasil)