Asesinato de alcaldesa de 27 años se suma a la larga lista de crímenes de Ecuador

García y Loor fueron encontrados sin vida dentro de un auto

La alcaldesa más joven de Ecuador y otro ocupante de su vehículo fueron encontrados muertos con heridas de armas de fuego en la ciudad costera de San Vicente, en la provincia de Manabí, a pesar del estado de emergencia vigente, se informó este domingo.

“La madrugada de hoy en el sector San Vicente, Manabí, fueron identificadas 2 personas al interior de un vehículo sin signos vitales, con heridas de bala, correspondientes a Jairo L. y Brigitte G. (alcaldesa del cantón San Vicente)”, publicó la Policía Ecuatoriana en X. La otra víctima sería el director de Comunicaciones de Santa Vicente, Jairo Loor.

García, de 27 años, pertenecía al movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. “Estoy destrozado. No lo puedo creer”, escribió Correa en X. “¡Dios mío, Brigitte! Era la alcaldesa más joven del país”, añadió desde su exilio en Bélgica. “Si es tan duro para uno, ya me imagino cómo deben ser sus familias…. No tengo palabras”.

El asesinato de García se produjo menos de dos meses después del de Diana Carnero, una concejal de 29 años del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, no lejos de la ciudad portuaria de Guayaquil, el 7 de febrero, quien fue asesinada a tiros por sicarios. También era correísta, y se sumó a la lista de otras destacadas víctimas de homicidio como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El presidente Daniel Noboa declaró el estado de emergencia en enero, a menos de dos meses de iniciado su mandato, en una medida para frenar la espiral de violencia tras fugas de cárceles y disturbios a cargo de grupos del crimen organizado.

Al declarar el “conflicto armado interno”, el gobierno identificó al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los clasificó “como organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”.

Noboa lanzó el llamado “Plan Fénix” para recuperar el control de los centros penitenciarios, muchos de los cuales están prácticamente dirigidos por los reclusos. Más de 450 de ellos han muerto desde 2020 en masacres de pandillas rivales.

Ecuador reportó 45 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en 2023.

“Estamos trabajando con la Fiscalía General y hemos ordenado a la Policía Nacional del Ecuador realizar todas las acciones para asegurar la inmediatez en la investigación, para dar con los autores materiales e intelectuales”, dijo un portavoz del gobierno ecuatoriano.

El crimen de García también ocurrió cuando el país se encamina hacia el referéndum del 21 de abril en el que se decidirán temas como la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, además de reformas judiciales y laborales.