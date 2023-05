Argentina perdió unas 80 Mipymes por semana con Alberto Fernández

Estas cifras hablan de la necesidad de una reforma laboral, concluye el estudio

Argentina perdió un promedio de 80 empresas por semana en los últimos tres años, según un estudio privado difundido este viernes en Buenos Aires, lo que significa que cuando el presidente Alberto Fernández deje el poder el 9 de diciembre de 2023, habrá unas 12.000 compañías menos.

Un informe de IERAL - Fundación Mediterránea basado en datos de la agencia impositiva (AFIP) mostró que cuando la actual administración llegó al poder había unas 533.000 mipymes. Pero en sólo tres años, hasta enero de 2023, acumuló una pérdida de 12.200 empresas de ese tamaño, mientras que el número de compañías más grandes creció sólo 700 en los últimos tres años.

Tras la hecatombe de 2020, sólo el 45% de las mipymes logró recuperarse de la pandemia. Durante el primer año de la crisis sanitaria, el estudio firmado por el investigador Marcos Cohen Arazi mostró que unas 22.000 mipymes colapsaron, de las cuales menos de la mitad lograron recuperarse parcialmente. El año 2020 “fue tremendamente recesivo y con la recuperación de los años siguientes sólo fue posible recuperar el 45% de las empresas perdidas”, se lee en el informe del IERAL.

Al mismo tiempo, el número de autónomos creció exponencialmente: se produjeron 270.000 nuevas altas desde 2020, lo que supone 1.700 nuevos individuos por semana.

El estudio también señala que “la creación/destrucción de empresas no fue pareja entre provincias en los últimos años y tampoco lo fue la densidad empresarial resultante en la actualidad.” A nivel nacional, detalla que hay 11 mipymes cada mil habitantes, pero hay varios países en uno: Formosa y Santiago del Estero tienen 4 y 5 cada mil habitantes, mientras que Córdoba y Santa Fe tienen 13 y 14, respectivamente.

Al mismo tiempo, la cantidad de contribuyentes autónomos pasó de 1,63 a 1,9 millones, lo que significa que se registraron 270.000 nuevos autónomos, a un ritmo promedio de 1.700 por semana.

Según el informe del IERAL, la cantidad de trabajadores independientes creció a un ritmo superior al 5% anual en los últimos 3 años, tres veces más que el empleo privado formal en el mismo período. Por lo tanto, ”posiblemente, parte de estos emprendimientos correspondan a empleos asalariados registrados que no se crearon, ya sea porque no había oportunidades ocupacionales como asalariados, o porque no se crearon por la vía formal (empleo en relación de dependencia)“, se lee en el estudio.

”Este crecimiento probablemente nos hable más de la reforma laboral pendiente que de un notable auge emprendedor, aunque probablemente existan ambas cosas”, concluyó la investigación.