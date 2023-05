Gobierno brasileño lanzará reforma agraria este mes

Teixeira también habló maravillas del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)

Según el ministro de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, el gobierno federal de Brasil anunciará a fines de este mes la reanudación de una serie de acciones destinadas a promover la redistribución de tierras improductivas, informó Agencia Brasil. El funcionario hizo estas declaraciones durante una feria del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en São Paulo.

“Ahora, en mayo, el presidente Lula anunciará el programa de reforma agraria. La reforma agraria volverá a Brasil. [Vamos a] distribuir tierras y recuperar tierras improductivas, destinándolas a la reforma agraria”, dijo Teixeira, y agregó que además de distribuir tierras, el gobierno brindará crédito y asistencia técnica a los colonos, estimulando la formación de cooperativas y agroindustrias.

Junto a representantes de varias dependencias federales y líderes de movimientos sociales, el ministro elogió la labor del MST, afirmando que el movimiento “produce alimentos saludables y equidad social” en un país que, según él, dejó de producir alimentos para la población para producir productos agrícolas vendidos a otros países.

“Ha disminuido la producción de arroz, frijol, mandioca, hortalizas, legumbres y frutas”, dijo Teixeira, quien atribuye al movimiento sin tierra la experiencia en producir alimentos sin el uso de agrotóxicos que pueden contribuir a la seguridad alimentaria nacional.

Desigualdad

“El MST será muy importante para reducir la desigualdad social en el país y para incluir a la gente en la tierra, produciendo alimentos en un país que ha perdido tierra para la producción de alimentos [en un contexto en el que] se ha expandido la producción de soja y maíz”, resaltó el ministro de Desarrollo Agrario, quien agregó que, si bien el gobierno federal planea estimular a los pequeños productores agrícolas, no se meterá con el agronegocio. “Eso es bueno y no vamos a meternos con eso”.

Teixeira también criticó nuevamente la creación por parte de la Cámara de Diputados de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar al MST y las invasiones de tierras en el país.

“¿Quieren investigar al MST? ¿Quieren hacer un CPI para eso? Yo creo que van a encontrar cosas interesantes. Verán que ahí [en los campamentos y asentamientos del movimiento], hay jugo de uva que no tiene esclavo mano de obra. Encontrarás productos que no tienen agrotóxicos. Encontrarás soja no transgénica”, dijo, refiriéndose a algunos de los productos que produce el MST, el mayor productor de arroz orgánico de América Latina, según el Rio Instituto Grande del Arroz (Instituto Riograndense de Arroz - Irga), una autarquía subordinada a la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Rio Grande do Sul.

Altas tasas de interés

En defensa del MST, Teixeira sumó una crítica al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, a quien miembros del gobierno, incluido el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atribuyen la responsabilidad de mantener la tasa de interés. Actualmente, la tasa de interés básica de la economía, la Selic, se encuentra en 13,75%.

“Si [los que quieren investigar al MST] quieren encontrar a un hombre que está armando un lío, un motín en este país, encontrarán a Roberto Campos Neto, que está haciendo la tasa de interés más alta sobre la faz de la tierra y tomando muchos brasileños a la pobreza extrema y la miseria”, dijo.

Principal blanco de las críticas al mantenimiento de tasas de interés altas -realizadas no sólo por miembros del gobierno federal sino también por muchos economistas y entidades como la Confederación Nacional de la Industria (CNI)-, Campos Neto ha justificado la política de tasas de interés implementada por el Banco Central alegando que la definición de la tasa no se limita a la inflación, incluyendo elementos que, en su evaluación, aún requieren cautela, como la deuda bruta del gobierno.

“Es el alto endeudamiento lo que hace que las tasas de interés sean altas”, dijo el presidente del Banco Central, mientras participaba en una audiencia pública en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, donde defendió que en las decisiones del Banco Central priman los criterios técnicos sobre los políticos.

Simbolismo

La coordinadora nacional del MST Débora Nunes destacó que la cuarta edición de la feria nacional simboliza un nuevo momento en la lucha por la reforma agraria en Brasil. “En un momento dado, el MST, que está por [cumplir] 40 años, entendió que la reforma agraria clásica ya no se daría en nuestro país por el nivel y etapa de desarrollo del capital en la agricultura”, comentó Débora al explicar que esto exigió del MST “la capacidad de reinventarse”, proponiendo la distribución de tierras improductivas a los trabajadores rurales como respuesta a problemas que afectan a toda la sociedad.

“La falta de realización de la reforma agraria ha producido una serie de problemas estructurales para el pueblo brasileño, experimentados en el campo y en las ciudades. El modelo hegemónico del capital en la agricultura, expresado en el agronegocio, se reproduce en lo que fue el Brasil colonial, en el trípode de la formación de los latifundios. Somos el país que concentra más tierra en el mundo, conviviendo con más de 4 millones de personas sin tierra”, afirmó.

Además del latifundio, dice Nunes, “este modelo se estructuró en la producción de monocultivos, priorizando la producción de commodities para la exportación, que en la mayoría de los casos serán utilizados como alimento en Europa y países desarrollados, sin tener en cuenta la necesidad de producir alimentos. y alimentos saludables para los brasileños.” Y aún queda un tercer aspecto, que es el trabajo esclavo”, ponderó Nunes, quien afirmó que los trabajadores que integran el MST proponen producir alimentos saludables a través de la agroecología, preservando los recursos naturales y la biodiversidad del campo. “Nuestra propuesta de reforma agraria popular entiende que necesitamos cuidar, preservar, los bienes comunes para que podamos seguir existiendo en este planeta”.

(Fuente: Agencia Brasil)