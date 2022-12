Disputa entre Chile y Bolivia por el Silala se resuelve con fallo de la CIJ

No se proclamaron vencedores en el proceso; Arce y Boric tendrán que coordinar el trabajo conjunto de ahora en más

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció este jueves un fallo que valida el reclamo de Chile de que el río Silala es una vía fluvial internacional. El laudo llama también a ambas partes a cooperar en la preservación de los recursos naturales de la zona.

El final del caso Silala confirmó que el río es internacional y que no es necesario el consentimiento de Bolivia para el uso de sus aguas. El fallo también determinó que el uso de las aguas del Silala por parte de Chile era razonable, pero finalmente la decisión no fue explícitamente a favor de ninguno de los dos países, ya que durante el proceso se resolvieron varios puntos de conflicto entre las partes, lo que dejó sin efecto algunos de los asuntos planteados ante el tribunal. Por lo tanto, no se proclamó ningún vencedor.

El Tribunal ordenó a ambos países que cooperaran y anunciaran con antelación cualquier medida que pudiera tener un impacto en los recursos hídricos compartidos. Sólo cooperando mutuamente podrán Chile y Bolivia encontrar la forma de evitar el daño al Silala, consideró la CIJ, que también señaló que tanto las aguas superficiales como las subterráneas debían ser tratadas como un todo que fluye desde Bolivia hacia Chile, algo en lo que ambas partes también estuvieron de acuerdo. El tribunal ratificó además que Bolivia tiene el derecho de mantener o desmantelar los canales actualmente existentes.

“Chile acudió a la Corte en busca de seguridad jurídica y la obtuvo. Se confirma que el Silala es un curso de agua internacional cuyo uso en su totalidad se rige por el derecho internacional”, celebró Boric. También subrayó el hecho de que Chile no debe pagar indemnización a Bolivia: “Esto es relevante porque Chile obtiene seguridad jurídica en un tema que Bolivia disputaba”.

“Nuestro país puede estar tranquilo con el fallo de la Corte. Los temas en disputa han quedado definitivamente resueltos”, señaló también el mandatario.

En La Paz, el presidente boliviano, Luis Arce Catacora, dijo en Twitter que “Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos y a nuestra estrategia de relaciones internacionales.”

Los izquierdistas Arce y Boric habían acordado durante su reunión en Bogotá este año, al asistir a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, poner en marcha un inédito pacto para “agilizar el libre tránsito boliviano” por territorio chileno, tal como lo establece el Tratado de 1904, y decidieron fortalecer el comercio a través del Puerto de Arica, principal vía de importación y exportación.

“Impulsaremos procedimientos para agilizar el libre tránsito, fortaleceremos el comercio por el Puerto de Arica”, había dicho entonces Arce.