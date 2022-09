Argentina limita aún más las compras a domicilio en el extranjero

Se espera que aumenten los gastos en el exterior por el Mundial de fútbol y las vacaciones de verano

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina bajó el tope de 3.000 dólares a 1.000 dólares para las compras online a domicilio a partir del 23 de septiembre, en una medida para frenar la salida de divisas que drena las reservas del Banco Central.

Según la nueva normativa, los envíos que ingresen a través del Régimen de Importación por Proveedores de Servicios Postales PSP/Courier, para personas humanas o jurídicas pagados con tarjeta de crédito, Paypal, o Western Union, para uso personal, no podrán superar los US$ 1000, seguro y flete incluidos. Además, deberán tener un peso máximo de 50 kilos y se podrán adquirir hasta tres unidades del mismo artículo.

“Esta medida se adopta por razones de oportunidad, mérito y conveniencia en materia de política económica”, dijo la AFIP en un comunicado firmado por su titular Carlos Daniel Castagneto.

“Como consecuencia del fortalecimiento de las acciones de control y fiscalización realizadas en los distintos regímenes de importación, entre ellos el Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, se detectaron irregularidades que dieron lugar a infracciones y/o denuncias penales, según el caso, circunstancia que evidencia la necesidad de adoptar medidas tendientes a la debida protección de la renta fiscal”, agregó el documento.

Asimismo, explicó que “dentro del actual escenario económico y a fin de evitar la desnaturalización del régimen en cuestión, resulta necesario actualizar los valores FOB vigentes.” Por lo tanto, la medida llega en momentos en que el Gobierno busca reducir la salida de dólares para gastos turísticos y compras en el exterior.

El equipo del superministro Sergio Massa está monitoreando el déficit de la balanza turística, que alcanzó los US$ 750 millones mensuales a partir de julio y se espera que aumente por el Mundial de fútbol y las vacaciones de verano.

Las medidas que probablemente se adopten en breve son el aumento de los impuestos que gravan los gastos en moneda extranjera realizados a través de tarjetas de crédito, que actualmente es del 45%.

Las compras a domicilio han aumentado en los últimos años con el incremento del comercio electrónico. Los residentes argentinos sólo pueden realizar cinco compras de este tipo al año, que incluyen bebidas, ropa, juguetes, productos tecnológicos y artículos de decoración, entre otros. Los bienes deben ser de uso personal y no comercial, no deben pesar más de 50 kilos y el valor total de la operación no puede superar los 1.000 dólares.

Para pagar estas adquisiciones en el exterior, los compradores deben contar con medios de pago específicamente autorizados, además de una habilitación de nivel 3 de la AFIP, o superior.

A mediados de mayo, la AFIP ya encorsetó el ingreso de mercadería a la Argentina por vía aérea, para “restringir la posibilidad de maniobras fraudulentas.”