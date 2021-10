Bolsonaro antepone la libertad de elección de las personas a los mandatos de vacunación

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió una vez más este lunes su decisión de no vacunarse contra el COVID-19 y calificó de “viciosa” la actitud de gobernadores y alcaldes que exigen pasaportes de vacunación en sus jurisdicciones.

El jefe de Estado condenó la actitud de las autoridades locales hacia los no vacunados y repudió la exigencia de pases de vacunación para lugares públicos.

Las declaraciones del presidente se produjeron en un momento en el que tanto él como parte de su gabinete están bajo el escrutinio de una comisión del Senado conocida como CPI que, según su relator, Renán Calheiros, pretende imputar a Bolsonaro por 11 delitos, incluido el genocidio, por su acción de negación en medio de la pandemia que en Brasil ha provocado más de 602.000 muertes.

Desde Sao Roque en el estado de Minas Gerais, Bolsonaro anunció que definirá esta semana una nueva ronda de ayuda monetaria de emergencia para unos 45 millones de personas, en una situación de emergencia como consecuencia de la crisis alimentaria generada por el desempleo, la inflación y el cese de actividades provocado por la pandemia.

“La culpa de la inflación fueron las cuarentenas, no cerré un pequeño bar; con potestades para decretar cuarentena nacional. No lo hice y no lo haré. Tengo el poder de exigir el pasaporte de la vacuna pero no lo haré. Es porque la libertad está ante todo”, dijo Bolsonaro, quien pidió no ser llamado “negacionista” ya que destinó unos US $ 5.000 millones a la compra de vacunas.

Y agregó: ”Muchas de las vacunas son experimentales. No se puede perseguir al que no fue vacunado. La libertad es toda tuya. Algunos estados están con esta furia de exigir el certificado de vacunación“.

Bolsonaro insistió en que Covid-19 era ”todavía un signo de interrogación“, citando el caso de la muerte este lunes del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, quien estaba completamente vacunado.

El mandatario también defendió la prescripción y el uso de medicamentos controvertidos incluso cuando una de las acusaciones en su contra es promover el uso de esas sustancias para intentar la inmunidad colectiva sin cuarentenas.

”La decisión de vacunarse depende de cada uno de ustedes. Hay un bien mayor que se llama libertad. Si aceptamos perder la libertad a cambio de seguridad, estaremos perdiendo ambas“, insistió Bolsonaro. La semana pasada colocó su propio registro médico bajo secreto de estado durante 100 años.

Con estimaciones recientes que indican que unos 19 millones de personas pasan hambre en Brasil y que el 50% de la población tiene algún grado de inseguridad alimentaria, Bolsonaro también dijo que estaba trabajando para contener la inflación alimentaria y aseguró que ”no habrá escasez“ como la que estamos viendo ”en algunos países del primer mundo”.

Agregó además que si el opositor Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva hubiera ganado las elecciones de 2018, se estarían haciendo las cosas “a la argentina”, en referencia a los controles de precios de una serie de productos.

”Esto sucedió en Brasil durante el Plan Cruzado (gobierno de José Sarney 1985-1990) y hubo escasez“, dijo.

Bolsonaro también se comprometió a decidir esta semana sobre el aumento previsto en el precio del diésel, así como sobre la continuidad de la ayuda social que se estaba distribuyendo durante la pandemia.

”Si Dios quiere esta semana resolveremos la extensión de las ayudas de emergencia y la cuestión del precio del diésel; las soluciones no son fáciles, pero tenemos la obligación de mostrar el origen del problema y cómo solucionarlo”.

En las últimas semanas aumentaron las quejas del sector camionero por el costo del combustible, que la estatal Petrobras planteó reiteradamente en los últimos meses, acumulando un alza de precio del 50 por ciento en lo que va del año.

Tres entidades nacionales de camioneros ya informaron que irán a la huelga el 1 de noviembre si el gobierno federal no atiende sus reclamos, cuyo origen histórico se remonta al paro nacional de 2018.