Exportaciones argentinas de carne de cerdo caen 80% en tercer trimestre de 2021

Será un muy buen año para el sector, mejor que el año pasado, para el mercado interno porcino argentino

Las exportaciones argentinas de carne de cerdo se han contraído 80% en el tercer trimestre de 2021 debido a una caída en la demanda china y una fuerte caída en los precios internacionales, a pesar de una demanda interna estable, se informó.

Según JLU Consultora, las exportaciones argentinas de carne de cerdo cayeron durante julio, agosto y septiembre, en un 83,23%, de 14.033 toneladas en 2020 a 2.354 toneladas actuales.

Esta abrupta caída provocó que los envíos descendieran de 31,891 toneladas exportadas en 2020 a 28,468 toneladas en los primeros nueve meses de 2021, a pesar de que los envíos de carne de cerdo estaban hasta junio alrededor de 10,000 toneladas por encima en la comparación interanual.

Por lo tanto, se asume que este año terminará con la primera caída de las exportaciones desde que Argentina comenzó a comercializar carne de cerdo en el exterior en 2017.

El expresidente de la Asociación Argentina de Porcicultores, Juan Uccelli, dijo a Télam que los envíos finalizarán en 2021 con un volumen de 35.000 toneladas (7.000 toneladas menos que en 2020), cuando se esperaba que alcanzara el récord de 60.000 toneladas.

Esas cifras convertidas a moneda fuerte representan exportaciones por valor de 85 millones de dólares, frente a 105 millones de dólares el año pasado.

Uccelli explicó que esta caída se debió a una retracción en la demanda china, que representa el 80% del total de las exportaciones argentinas, sumado a una fuerte baja de los precios internacionales. La subida del precio del maíz y la soja, principal alimento para los cerdos, provocó que una gran cantidad de productores chinos abandonaran el circuito por las pérdidas provocadas por el aumento de los costos, señaló también Uccelli.

“Al salir del sistema, el equivalente de casi todas las granjas de Argentina envió los animales al matadero, lo que generó un excedente de carne en China y una disminución de las compras en el mercado mundial”, dijo Uccelli.

Guillermo Proietto, gerente general del consorcio exportador Argenpork, explicó que “durante el primer semestre lo que estaba pasando en China es que el precio del cerdo vivo comenzó a bajar localmente, debido a una importante recuperación de la producción”. La fiebre hizo que los productores se apresuraran a liquidar la producción, sumado a un punto en el año que no es de alta demanda de carne de cerdo en ese país. Eso hizo que el precio bajara y terminó por detener la producción”, explicó Proietto.

Además de estos factores, “en agosto se esperaba que China reanudara las compras, pero a finales de julio un importante broker chino y brasileño se declaró en quiebra y provocó un problema gravísimo para el sector, ya que dejó muchos contenedores sin pagar en China o de camino a ese destino cargados de carne de cerdo”, explicó también Uccelli.“ Mientras tanto, empezaron a ofrecer esa carga para venderla rápidamente y lo que valía US $ 2.500 la tonelada se convirtió en US $ 1.000”, agregó.

Pero mientras los precios internacionales caían, el mercado interno argentino de cerdos vivos se recuperó, lo que provocó que lo que se dejó de exportar pasara a ser absorbido por el mercado interno. A principios del tercer trimestre comenzó a reactivarse el llamado canal HoReCa (hoteles, restaurantes y catering), lo que generó una mayor demanda y un alza en los precios internos del kilo vivo, señaló Uccelli. “Había mucha demanda, por lo que a medida que había más demanda, el precio del cerdo pagado al productor subió, de US $ 1,26 a US $ 1,35 el kilo vivo. Normalmente, en septiembre hay una fuerte demanda. Con esa situación hoy es US $ 1,53”, señaló.

“El mercado interno está muy bien, se gana dinero. Será un muy buen año para el sector, mejor que el año pasado”, anticipó Uccelli.