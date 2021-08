Ex diputada brasileña arrestada por el asesinato de su esposo

“Me están arrestando por algo que no hice”, dijo Flordelis en un video que publicó antes de ser detenida.

La exdiputada brasileña Flordelis dos Santos de Souza fue arrestada este viernes, solo dos días después de ser despojada de su inmunidad parlamentaria, para ser juzgada por planear el asesinato de su esposo.

La pastora evangélica y cantante de gospel volcada a la política era requerida por mandar matar a su cónyuge con la ayuda de algunos de sus hijos.

Menos de una hora después de que un juez penal de Río de Janeiro ordenara su arresto, la Policía Civil la detuvo en su residencia en la vecina ciudad de Niteroi.

”Ha llegado el día en que nadie quiere venir. Me están arrestando por algo que no hice, por algo que no practiqué. No sé por qué, pero me están tomando a la fuerza. Espero tu fuerza. Ora por mí”, dijo la pastora en un video que publicó en redes sociales y que grabó en el momento en que era apresada.

Se cree que está involucrada en el asesinato de Anderson do Carmo, su esposo y también pastor, quien recibió 30 disparos de bala en las puertas de la casa de la pareja en Niteroi en la madrugada del 16 de junio de 2019.

Según la Policía, el asesinato se debió a disputas financieras entre ambos y Flordelis contó con la ayuda de siete de los 55 hijos de la pareja (51 de ellos adoptados).

Según testigos, la iglesia de esa comunidad religiosa era un centro de rituales de sangre y orgías en los que la propia diputada participaba junto a sus fieles y algunos miembros de su familia.

Flordelis, de 60 años, inicialmente adoptó a Anderson do Carmo, 18 años menor que ella, pero las cosas cambiaron con el paso del tiempo y se casaron en 1994.

Juntos dieron forma a una carrera que la proyectó primero como cantante de gospel y luego como pastora hasta que finalmente decidió probar suerte en la política.

En 2018 fue elegida diputada federal por el Partido Socialdemócrata (PSD), que apoyó la candidatura del actual presidente Jair Bolsonaro y contaba con decenas de pastores evangélicos entre sus bases.

La policía sostiene que había intentado envenenar a su marido con arsénico al menos seis veces antes del asesinato. Sergún los investigadores, siete de sus hijos participaron en la trama, uno de ellos incluso como el ejecutor de los disparos. Hay 10 personas en total involucradas en el asesinato, incluida una nieta de la pareja.

Según la fiscalía, De Souza “diseñó todo el operativo criminal, preparó, alentó y convenció a otros imputados para que participaran en el asesinato”. Su motivo era que su esposo mantenía un estricto control de las finanzas familiares y no permitía que se concedieran privilegios a sus parientes más cercanos.

El fiscal Sérgio Luiz Lopes Pereira dijo que le había dicho a uno de sus hijos que no podía divorciarse para no “violar el nombre de Dios”.