Ola de frío trae nieve a varias ciudades brasileñas en el estado de Rio Grande do Sul

Los niños salieron a las calles para construir muñecos de nieve por primera y probablemente la última vez de sus vidas.

Al menos 13 ciudades en el estado brasileño de Río Grande do Sul registraron este miércoles nevadas, un hecho poco frecuente en la región, pero que este año se produjo debido a las extraordinariamente bajas temperaturas invernales.

Además, la ola de aire frío que atraviesa el sur de Brasil trajo lluvia helada a otras localidades.

Según Somar Meteorología, hubo nevadas en Pelotas, São Francisco de Paula, Gramado, Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau y Farroupilha, donde los niños salieron a las calles para celebrar y construir muñecos de nieve, ciertamente foráneos para la zona.

En otras partes de Rio Grande do Sul, en lugar de nevadas, registraron fenómenos similares al granizo, tales como “lluvia helada” (cuando las gotas de agua se congelan cuando caen de la nube, pero se derriten al tocar el suelo). Los copos de nieve descienden de las nubes en una región bastante fría y caen en una región de la atmósfera cálida. El fenómeno se registró al menos en Júlio de Castilhos, Nova Petrópolis, Itaara, Tupanciretã, Canguçu y Lavras do Sul.

Además, según Somar Meteorologia, hubo graupel, que es un pequeño gránulo de hielo creado cuando gotas de agua muy fría cubren un copo de nieve. El graupel es blanco, opaco, suave y puede derretirse fácilmente en la mano, y también es generalmente más pequeño que el granizo, con un diámetro de aproximadamente 0,2 cm a 0,5 cm.

La previsión meteorológica para este jueves no descarta más nevadas ya que temperaturas cada vez más frías se mezclan con el aire húmedo del océano, lo que favorece la formación de densas nubes.

También se pronostican heladas para varias ciudades del estado de Rio Grande do Sul, aunque no para las zonas costeras que, no obstante, tendrán mucha nubosidad durante el día y temperaturas ligeramente más altas.