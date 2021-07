Completan demolición de edificio colapsado en Florida por precaución antes que llegue la tormenta tropical Elsa

La parte restante podría colapsar con la llegada de Elsa esta semana

Mientras la tormenta tropical Elsa se acercaba a la costa de Florida, las autoridades decidieron demoler de manera controlada lo que quedaba del edificio de condominios Champlain Towers South como medida de precaución.

El edificio de 12 pisos se derrumbó, arrojando columnas de humo el domingo por la noche después de que se informó por la tarde que Elsa estaba frente a la costa de Cuba con vientos de 95 km/h se pronosticaba que llegaría al oeste de Florida el martes o miércoles.

En esas circunstancias, las tareas de búsqueda y rescate se detuvieron, pero estaban programados para reanudarse después de la demolición, según la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Las autoridades temían que lo que quedó en pie después de que la otra mitad del edificio colapsara 11 días atrás fuera una amenaza para la seguridad de los equipos que ya recuperaron 24 cuerpos y estaban buscando a las aproximadamente 120 personas que aún están desaparecidas.

Las columnas del edificio habían sido perforadas y se colocaron pequeñas cargas explosivas para derribar los restos de la construcción. A los residentes en las adyacencias se les indicó que debían permanecer en el interior y apagar los equipos de aire acondicionado debido al polvo.

El administrador de la ciudad de North Miami Beach, Arthur Sorey, dijo que los propietarios del edificio aún no habían comenzado un proceso obligatorio de recertificación de seguridad requerido 40 años después de su construcción. ”Definitivamente no es una decisión fácil (demoler el edificio)“, sostuvo. ”Es lo correcto en estos tiempos. No se sabe qué va a pasar con la tormenta“.

Los edificios cerca de Champlain Towers South serán inspeccionados durante las próximas semanas para asegurarse de que sean seguros y uno, el Crestview Towers de 49 años, ya ha sido evacuado debido a problemas eléctricos y de hormigón.

Elsa llegó a Cuba el domingo tras supaso por varias islas del Caribe, donde dejó al menos tres muertos, dos de ellos en República Dominicana y el otro en Santa Lucía.

Haití, si bien es muy vulnerable a las inclemencias de la naturaleza, no reportó muertes ni ”daños graves“, aunque sí hubo daños en algunos cultivos, dijo Jerry Chandler, director de Protección Civil de ese país.

En Cuba ”las lluvias serán fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en las zonas montañosas y en la costa sur”, dijo el Instituto de Meteorología de la isla (Insmet) y se ha decretado una “alarma ciclónica” para 11 de las 15 provincias cubanas.

Elsa llega en el peor momento de la pandemia de covid-19, cuando la isla caribeña de 11,2 millones de habitantes acumula 204.247 casos y 1.351 muertes desde marzo de 2020.

El viernes, Elsa se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica con vientos de más de 120 km/h, aunque el sábado fue rebajada a tormenta tropical.