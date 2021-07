Biden encabeza su primera celebración del 4 de julio como presidente de EEUU

Biden instó a las personas a vacunarse contra el covid-19

El presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, encabezó este domingo su primera celebración como jefe en la Casa Blanca para conmemorar el 245 aniversario de la Declaración de Independencia de su país.

“Estamos más cerca que nunca de declarar nuestra independencia de un virus mortal”, dijo Biden durante su discurso mientras alentaba a las multitudes no vacunadas a aplicarse los fármacos anticoronavirus. “Mis conciudadanos, es lo más patriótico que pueden hacer”, subrayó.

El presidente ofició de anfitrión ante cientos de invitados en la Casa Blanca, entre los que se encontraban trabajadores esenciales que ayudaron con la respuesta a la pandemia del covid-19, así como familias de militares.

El Gobierno se había fijado el objetivo de vacunar al 70% de los adultos estadounidenses antes de la festividad. Estuvo cerca. Al menos el 67% de la población adulta recibió una dosis de inmunizante.



Este domingo también marcó una de las primeras veces que se eliminó la cerca que se había erigido alrededor de la Casa Blanca durante las protestas contra la violencia policial en 2020 y tras el asalto del 6 de enero al Capitolio. Los visitantes ahora pueden caminar hasta la valla del jardín norte.



Aunque el evento es el más grande desde que Biden asumió el cargo en enero, las multitudes son mucho más reducidas que los eventos del Día de la Independencia de la Casa Blanca en años anteriores.



Biden también insistió en que “el virus no ha sido vencido; pero ya no controla nuestras vidas, y ya no paraliza a nuestra nación”, en referencia a los 160 millones de personas totalmente vacunadas.

“Hoy celebramos a América. Libertad, nuestra libertad, nuestra independencia. El 4 de julio, hoy de historia, esperanza, recuerdo y resolución con promesas y posibilidades. Ante mí se encuentran los monumentos más grandes y bonitos de nuestra nación, monumentos de luz y libertad”, dijo el Presidente.

Biden subrayó además que “este año, el 4 de julio, es una celebración especial porque estamos emergiendo de la oscuridad de un año de pandemia y aislamiento, un año de dolor, miedo y pérdidas desgarradoras”.

“Piensen en lo lejos que hemos llegado. Desde calles silenciosas hasta rutas de desfiles llenas de gente con la bandera estadounidense. Desde estadios y arenas vacíos hasta aficionados que vuelven a sus asientos, vitoreando juntos de nuevo. Desde familias, presionando las manos contra las ventanas, hasta abuelos abrazando a sus hijos una vez más. Volvemos a viajar de nuevo. Volvemos a vernos de nuevo. Las empresas se están abriendo por completo. Estamos viendo una creación de empleo récord y un crecimiento económico récord, el mejor en cuatro décadas, y podría agregar, el mejor del mundo“.

Con respecto a la declaración de 1776, Biden dijo que ”era un llamado a la acción“ y que ”en ese entonces teníamos el poder de una idea de nuestro lado, hoy el poder de la ciencia“.

Biden insistió en que “juntos estamos derrotando al virus. Juntos estamos dando vida a nuestra economía. Juntos rescataremos a nuestra gente de la división y la desesperación. Pero juntos debemos hacerlo. Durante el año pasado, hemos vivido algunos de nuestros días más oscuros. Ahora realmente creo que estamos a punto de ver nuestro futuro más brillante. Amigos, esta es una nación especial, una gran nación, sin importar su raza, etnia, género o fe”.

“Solo necesitamos recordar quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América. No hay nada, nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos. Feliz cuatro de julio, Estados Unidos. Dios los bendiga a todos. Que Dios proteja a nuestras tropas”, Biden completó su mensaje en medio de fuegos artificiales en un estado de ánimo alegre, aunque en un entorno menos concurrido que en años anteriores.