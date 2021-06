Bolsonaro defiende su visión anti-vacuna del covid-19

“¿Alguien necesita ver más propaganda en televisión sobre el covid?”, preguntó Bolsonaro.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se pronunció el martes contra la vacunación obligatoria como tratamiento para el coronavirus y de las campañas publicitarias de concientización sobre la necesidad de inmunizarse.

“¿Ahora (quieres) que la vacuna sea obligatoria en Brasil? (...) sin comentarios”, dijo. Desde el inicio de la pandemia, a fines de febrero de 2020, Bolsonaro se ha mostrado en contra de la vacunación obligatoria, entendiendo que viola la “libertad” y el “derecho a decidir” de cada ciudadano y en línea con esa opinión no ha recibido ningún antídoto a pesar de tener 66 años, un grupo de edad ya alcanzado por la campaña vigente en Brasilia.

La semana pasada insistió en que la vacuna era “experimental” y su eficacia no estaba garantizada, a diferencia de la hidroxicloroquina. En Brasil, con 212 millones de habitantes, se aplicaron casi 80 millones de vacunas desde el inicio de la campaña a mediados de enero.

Bolsonaro incluso dijo que la vacunación obligatoria es algo típico de los “dictadores” y su hijo, el congresista Eduardo Bolsonaro, comparó esa medida obligatoria con la hospitalización de adictos al crack.

Según datos oficiales a la noche del lunes, 55,7 millones de personas habían recibido el antídoto, de los cuales 23,7 millones habían tomado ambas dosis, lo que significa que el 11,21% de la población ya está medicada.

En grandes capitales como Brasilia y Río de Janeiro, las autoridades sanitarias informaron de un número significativo de personas que habían tomado la primera dosis, pero no se presentaron para la segunda. Los especialistas creen que esto se debe a que las personas no saben que una sola dosis no es suficiente.

Según el diario Folha de San Pablo, el gobierno redirigió unos R $ 52 millones (US $ 10 millones) de campañas del covid -19 para resaltar acciones personales emprendidas por el presidente Bolsonaro, quien el martes abordó el tema: “El informe dice que 'Bolsonaro desvía millones destinados a la propaganda de Covid. ¿Se desvía? Ahora resulta que asignar recursos de un lugar a otro se llama 'desvío'”. Y agregó: “¿Alguien necesita ver más propaganda en la televisión sobre el covid?”

Después de un pico de casos, que alcanzó las 4.000 muertes en algunos días de abril, la pandemia se desaceleró durante mayo, pero en las últimas semanas hubo un ligero repunte con un promedio diario cercano a las 1.900 muertes para un total de 488.400 muertes y 17.4 millones de contagios.

Centros de investigación brasileños, como el Instituto Fiocruz, advirtieron sobre la tendencia de aumento de infecciones y muertes, antes de la eventual llegada de una tercera ola.