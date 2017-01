El nuevo vice gobernador de las Islas Falkland ha llegado a las Islas. Se trata de Alex Mitham quien estuvo toda la semana en los menesteres del traspaso de responsabilidades con su predecesora, Sandra Tyler-Haywood, que deja las Islas este fin de semana. Alex Mitham, en comisión con el Foreign Office no es ningún extraño a los Territorios de Ultramar, pues ya llega a las Islas tras tres años como administrador de Tristan da Cunha.

La intención de Gran Bretaña de abandonar el mercado único de Europa tal cual fuera planteado por la primer ministro Theresa May en su discurso del pasado martes, ha generado inquietud en el gobierno de las Falklands, pero un miembro de la Asamblea Legislativa indicó esta semana que permanecen confiados en que al final del día todo resultará bien para las Islas bajo los arreglos post-2019.

El gobierno electo de las Islas Falkland ha enviado una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, felicitándolo por su asunción al cargo, a la vez que se le solicitó sus buenos oficios para que la Comisión de Descolonización (C 24) cumpla con su mandato y respete el derecho de los pueblos a la auto determinación, tal cual está entronizado en la Carta de NN.UU.

El gobierno electo de las Falklands no está bajo presión alguna del gobierno del Reino Unido para acordar algo que no sea de su mejor interés y la decisión final sobre vuelos adicionales al continente sudamericano “será nuestra y sólo nuestra”, aunque las Islas no se hacen ilusiones en cuanto al reiterado reclamo argentino de soberanía.