Falklands se prepara para la provisión de fármacos en un escenario de Brexit, con o sin acuerdo

“Hasta tanto el Brexit no concluya, no sabremos con certeza el impacto que el Brexit tendrá en nuestro suministro de medicinas”, dijo la Dra. Rebecca Edwards

Las consecuencias del Brexit llegan a las Islas Falkland, y no solo preocupa el potencial impacto a una de sus principales industrias y comercio exterior del Territorio británico de ultramar. En efecto según admite la principal responsable por salud pública de las Islas, Dra. Rebecca Edwards, el Brexit va a representar un golpe a la provisión de medicamentos a las Islas, aunque por ahora no es claro hasta qué punto, manifestó en entrevista con el semanario Penguin News.

Una salida de la Unión Europea sin acuerdo podría resultar en serias dificultades en el aprovisionamiento de medicinas al Reino Unido, según se ha informado, y se han organizado planes para asegurar que los hospitales del Reino Unido permanezcan provistos durante un período de seis meses de cierto caos, que se puede esperar en los puertos ingleses del Canal de la Mancha.

El Penguin News le preguntó a la Dra. Edwards como esta situación podría impactar en el suministro de medicinas y fármacos a las Falklands y que se está haciendo para mitigar ese posible problema.

“En realidad hasta tanto el Brexit no concluya, con o sin acuerdo, y tengamos un mejor panorama de los acuerdos de comercio que se puedan asegurar entre las empresas europeas de fármacos y el Reino Unido, no sabremos con certeza el impacto que el Brexit tendrá en nuestro suministro de medicinas”.

Sin embargo se puede esperar y resulta inevitable que “algunos líneas de fármacos sufran escaseces, pero reitero que será difícil anticipar de que productos estamos hablando”.

“Hay varias listas de fármacos que han sido enviados y que en el Reino Unido estiman pueden agotarse, pero vale la pena notar que esta lista cambia todo el tiempo y no es exhaustiva”.

La Dra. Edwards agregó que en el Reino Unido han estado tratando de estoquear fármacos que consideran potencialmente problemáticos de abastecer, y “nosotros esperamos contar con inventarios adicionales de aquellos productos de mayor uso”.

Pero para las Falklands el almacenamiento y transporte permanecen como desafío adicional. “Ya tenemos dificultades para estoquear algunas líneas en particular y es probable que se torne más difícil en el futuro hasta tanto el Reino Unido y Europa hayan logrado alguna suerte de entendimiento”, sostuvo la Dra. Edwards.

Explicó que uno de los problemas es que todos los fármacos tienen vida útil, fecha de vencimiento y cuando se ordenan los fármacos, “no podemos pedir aquellos con la mayor vida útil”. Agregó, “hemos de hacer todo lo posible por almacenar aquellos fármacos de mayor rotación, pero hasta tanto no se organice el asunto, no podemos prometer que no nos quedemos cortos de algunas medicinas”.

Resaltó que según el encargado de la Farmacia del hospital de Stanley, John Woollacott, ahora se dispones de una cuenta con un proveedor de Turquía.

Según la jefe de servicios médicos de las Falklands, “se chequearon los antecedentes del proveedor con el consulado británico y con el website de los servicios médicos de Turquía; parece ser una buena solución ya que Turquía cumple con gran parte de la reglamentación de la Unión Europea, sin ser parte de la UE. Los precios son buenos para fármacos registrados y prometieron enviar los manuales de uso en inglés”.

Además, “John tiene contactos en Chile y si lo necesitamos podemos conseguir alguno de los fármacos en la Clínica Alemana. También hay vínculos con proveedores de Africa del Sur, si es que nos vemos obligados a otras fuentes” . Agregó que John está armando inventarios con algunas líneas de fármacos para evitar problemas, pero es inevitable que se produzcan problemas con algunos productos hasta cierto punto”.

Los usuarios del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido y los servicios proveedores de fármacos han sido advertidos que la interrupción del suministro de fármacos significa que algunos usuarios no podrán acceder a sus prescripciones normales pero las farmacias han sido comprometidas a encontrar formas de reducir este impacto para los pacientes.

Se ha sugerido que los pacientes hablen con sus médicos de cabecera sobre qué medidas pueden tomarse ante esta situación de una falta temporal de los fármacos que toman, y qué sustitutos podrían recomendarse.

Por lo visto un artículo en The Independent informó que los ministros británicos habían comunicado a los laboratorios fabricantes de fármacos que realicen acopios de seis semanas en anticipación de los problemas con aduanas por el Brexit, pero en vista que el problema del Brexit parece dilatarse hasta los seis meses, medidas adicionales son necesarias. (Penguin News).-