Pedro Sánchez erró y feo en las citas que hizo en su libro “Manual de Resistencia”

Las críticas se desataron cuando lectores repararon en una cita: Sánchez nombró a San Juan de la Cruz cuando se refería a una frase dicha por Fray Luis de León

Y este miércoles salió a luz un nuevo error, esta vez en el capítulo seis, en el que la autoridad confunde a Einstein con Hemingway

Pedro Sánchez se convirtió en el primer Presidente del Gobierno de España que saca a la venta un libro sobre su carrera política, ejerciendo todavía su cargo. El volumen se llama “Manual de Resistencia” (Península) y ya se encuentra disponible en el país europeo. Lo que no esperaba la autoridad era que inmediatamente tras la publicación comenzaran a aparecer burlas en redes sociales debido a dos citas mal atribuidas en el volumen.

Las críticas se desataron el mismo martes, cuando los primeros lectores ávidos repararon en un incidente: Sánchez nombró a San Juan de la Cruz cuando se refería a una frase dicha por Fray Luis de León. ”Mis conductores, Pablo y Fernando, trabajadores y militantes del partido, me recogieron en la puerta de casa (…) Al verme me dieron un abrazo. No dijeron nada, solo 'buenos días' y un abrazo. Se subieron y me preguntaron '¿a Ferraz?'“. Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: 'Como decíamos ayer...'”, se lee el volumen, según informa Verne (El País).

El medio español explica que aquella frase, “Como decíamos ayer”, alude a una conocida anécdota de la Universidad de Salamanca, pero Sánchez confundió al autor. Se cree que Fray Luis de León pronunció ese discurso en el siglo XVI en la primera clase que hizo tras pasar cuatro años en la cárcel. Entre otros motivos, fue encerrado por traducir sin autorización el Cantar de los Cantares (uno de los libros del Antiguo Testamento) del hebreo al castellano. Cuando De León regresó a hacer su cátedra habría comenzado con esa combinación de palabras. Por otro lado, San Juan de la Cruz fue alumno del académico.

Pero esto no es todo, el miércoles salió a la luz un nuevo error, esta vez en el capítulo seis, en el que la autoridad confunde a Einstein con Hemingway. “Por encima de todos los obstáculos, era consciente que nuestras responsabilidades respectivas nos obligaban a tratar de construir una relación personal, y, como dijo Einstein, solo hay una forma de saber si puedes confiar en una persona: confiar”, escribe en dicho apartado, según informa El Español. El diario europeo afirma que aquella cita ha ido cambiando con el tiempo, pero que la frase original es “la manera de hacer que las personas sean dignas de confianza es confiar en ellas”, y esta aparece en una carta del escritor estadounidense a Dorothy Connable.

Pero el medio va más allá y agrega que la frase sobre la confianza que sí se le atribuye a Einstein es: “Aquel que es descuidado con la verdad en asuntos pequeños, no puede ser confiable en asuntos importantes”. Cabe tener en cuenta que el libro de Sánchez fue escrito por la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, que no aparece como coautora y que transcribió una serie de conversaciones profundas con el gobernante.

“Este libro es fruto de largas horas de conversación con Irene Lozano, escritora, pensadora, política y amiga. Ella les dio forma literaria a las grabaciones, prestándome una ayuda decisiva. Sirvan estas líneas de agradecimiento”, escribe Sánchez en el prólogo. El libro empieza relatando los inicios políticos del Presidente y termina con las primeras decisiones de su Gobierno.