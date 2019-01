Acciones de Vale se desploman 24%; Justicia le bloqueó cuentas por US$ 3.000 millones

Vale es una de las empresas mineras más grandes del mundo y líder en la extracción de hierro y níquel. Fue fundada en 1942 y tiene sus oficinas centrales en Río

Previo al desastre, la minera tenía una capitalización de mercado de poco más de US$ 78.500 millones. Tras el desastre cayó a algo menos US$ 59.200 millones

Tras el colapso de la represa en Brasil, la minera Vale suspendió pago de dividendos a accionistas, y se desplomó su cotización en Wall Street y San Pablo. En Estados Unidos, los ADR de Vale cedieron más de 18%, mientras que en Brasil, a poco de comenzada la jornada, los títulos de la minera ceden más de 24%. El viernes pasado luego de conocerse el siniestro que hasta el momento dejó un saldo de 81 muertos y más de 300 desaparecidos, la acción de Vale resgistró una caída del 8% en Wall Street.

Con todo, el comportamiento del Bovespa también se dirigió hacia los números rojos, con una pérdida que al cierre de ayer a 2,21%, después de haber llegado a perder más del 2,7% durante la rueda.

Cada acción del gigante brasileño se cotizaba el viernes al cierre de los mercados en Nueva York en US$ 11,20, lo que representa una caída 24,63% desde los US$ 14,86 alcanzados al cierre del jueves pasado, último día de operaciones antes de la tragedia.

Previo al desastre, la minera tenía una capitalización de mercado de poco más de US$ 78.500 millones. Tras la caída que acumuló el lunes ese número cayó a algo menos US$ 59.200 millones, es decir, que la compañía perdió US$ 19.341 millones de valor de mercado.

En tanto los papeles de Vale e n Bovespa la bolsa en San Pablo, registraban una caída del 25,5%, cotizándose en 42,38 reales por acción, tras bajas superiores al 20% en las operaciones de pre-mercado. El jueves la cotización había cerrado en 56,15 reales por acción, en medio de una recuperación de los precios iniciada a comienzos de enero.

Vale es una de las empresas mineras más grandes del mundo y líder en la extracción de hierro y níquel. Fue fundada en 1942 y tiene sus oficinas centrales en Río de Janeiro. Tiene operaciones en todo el mundo, con más de 75.000 empleados.

Al menos 81 personas murieron por el colapso del dique en el complejo minero de Vale en Córrego do Feijao, Brumandinho, y otras 305 siguen desaparecidas, según confirmó Defensa Civil en el estado de Minas Gerais, al sur de Brasil.

Además, 3.000 personas que fueron evacuadas y unas 24.000 podría resultar afectadas por el avance del residuo de la extracción de mineral de hierro que fue liberado por el dique. Se trata del peor desastre medio ambiental de este tipo en la historia de Brasil.

Un deslizamiento de tierras provocado en noviembre de 2015 por la ruptura de un embalse, también en el estado brasileño de Minas Gerais, propiedad de Samarco, empresa controlada por Vale y BHP Billiton, causó 19 muertos y sanciones millonarias para las empresas.

La justicia brasileña bloqueó durante el fin de semana 11.000 millones de Reales (unos US$ 3.000 millones) de las cuentas de la compañía como garantía que Vale adopte las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la infraestructura y brindar la asistencia integral correspondiente a los afectados por el desastre.