Príncipe caprichoso: Felipe a pesar del choque sigue conduciendo sin cinturón de seguridad

El jueves pasado, mientras conducía hacia la casa de veraneo de la familia real en Sandringham, el marido de la Reina Isabel II, chocó contra una minivan

Dos días después de protagonizar un choque automovilístico, el duque de Edimburgo (97) fue visto manejando sin cinturón de seguridad su Land Rover, en las afueras de Sandringham, Norkolk, al este de Inglaterra.

Las imágenes, tomadas por testigos del lugar, fueron enviadas a la policía local, quienes aseguraron que algunos oficiales ya se habían acercado a conversar con el conductor después de recibir las pruebas.

“Se han dado las palabras adecuadas al conductor”, indicó una de los oficiales de Norfolk agregando que la política que se utiliza cuando se reciben este tipo de imágenes por parte de testigos, es ponerse en contacto con la persona para darle una advertencia. El jueves pasado, mientras conducía hacia la casa de veraneo de la familia real en Sandringham, el marido de la Reina Isabel II, chocó contra una minivan en la que viajaban dos mujeres junto con un niño de nueve meses.

Una de ellas se fracturó la muñeca, la segunda sufrió una lesión en su rodilla y afortunadamente el pequeño se mantuvo a salvo. Según informó The New York Times, durante el fin de semana, una de las víctimas del accidente Emma Fairweather (46), dio una entrevista a un programa británico donde informó que el príncipe Felipe aún no le pedía las disculpas correspondientes por lo sucedido.

“Tengo suerte de estar viva y él no me ha pedido perdón”, agregó Emma. Con un cabestrillo en su hombro, tratando de recuperar su muñeca quebrada, Emma además cuestionó la versión en que se dice que el duque perdió el control de su auto ya que el sol no le permitió ver de forma clara durante algunos momentos.

“No entiendo como eso puede ser verdad dado que ese día estaba nublado”, finalizó la mujer. Por otro lado, el Palacio de Buckingham indicó que el viernes pasado se les envió un mensaje de total apoyo a las pasajeras afectadas, pero Fairweather relata que el texto que recibió no fue por parte de la familia real sino de un cercano a la policía.

Producto del incidente, algunos legisladores de Norfolk decidieron cambiar el límite de velocidad del sector de 60 a 50 millas. La modificación estaba siendo discutida antes del choque del príncipe, debido a que en la ruta se han registrado cerca de 40 accidentes en los últimos siete años.